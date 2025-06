‘Campanita’ regresó a ‘Día a día’ y contó el motivo detrás de estar perdido de la TV, ¿posible retorno a Caracol?

‘Día a día’ es un programa matutino que se ha destacado durante más de dos décadas en la televisión colombiana, acompañando a los televidentes junto a todo un equipo de presentadores como lo son Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto, Iván Lalinde y Carlos Calero, sin embargo, durante varios meses quien se integró al equipo fue precisamente, ‘Campanita’. Sin embargo, tras un buen tiempo de ausencia regresó a ‘Día a día’ y contó el motivo detrás de estar perdido de la TV.

‘Campanita’ alcanzó una amplia acogida durante su participación en el ‘Desafío’, lo que lo llevó a convertirse en uno de los favoritos por los televidentes debido a la forma de medirse a cada prueba y también las risas que dejaba en sus compañeros en medio de la convivencia. Aunque no se llevó el premio mayor ni llegó a la gran final del ‘reality’ lo cierto es que logró seguir en su pasión como lo es el baile.

Durante un buen tiempo alejado de Colombia, ‘Campanita’ tras salir del ‘Desafío’ se quedó en el país, pues terminó siendo una de las figuras de ‘Día a día’ e impactando a los televidentes con diferentes pasos de baile. Pero, sin explicación alguna, no regresó al programa de Caracol y ahora, tras varios meses de su ausencia, estuvo presente en el famoso ‘viernes locochón’ confesando a qué ha estado dedicado durante los últimos meses:

“¿Por qué he estado tan perdido? He estado viajando mucho por las ciudades de Colombia por trabajo como instructor de baile, haciendo shows, dando clases de baile y muchísimas cosas más en lo laboral que hacía antes y ya la he pasado muy bien gracias a Dios, muy juicioso", agregó ‘Campanita’ en conversación con ‘Día a día’.

¿Quién es la expareja de ‘Campanita’, del ‘Desafío’?

El novio de Campanita del ‘Desafío XX’ es Alex, con quien hizo ‘match’ en una aplicación de citas y luego de un buen tiempo hablando terminaron conociéndose donde la química también resultó siendo evidente con el joven ruso, además de ser doctor y enfermero estético.

El baile, como es conocido, siempre ha estado presente en la vida de ‘Campanita’ y fue, precisamente, su talento el que le permitió llegar a otros países del mundo, trabajando en países como Ámsterdam y Egipto, donde le pidió a Alex que lo visitara y allí terminó siendo su primer encuentro: “fue literal un flechazo, ya teníamos la conexión y la química. Al vernos en persona cumplimos con las características que nosotros pensábamos”.