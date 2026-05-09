Diana Ángel desmintió irse de Colombia si gana De la Espriella y dio fuertes argumentos; confía en triunfo de Cepeda

Diana Ángel es una reconocida actriz que se ha destacado en varias producciones nacionales, además de su participación en ‘La Casa de los Famosos’, demostrando que su fuerza, talento, pero también su vulnerabilidad. Pero su paso por la casa más famosa del mundo fue solo el inicio de un renacer mediático que la ha puesto de nuevo en el ojo del huracán. Entre sus posturas políticas frontales y esa vena artística que la lleva de la actuación al canto con una facilidad envidiable, Diana se mantiene como una de las celebridades que más pasiones despierta en la audiencia.

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Desde hace varia semanas Diana Ángel ha dejado claro su apoyo a la presidencia a Iván Cepeda, asegurando que el candidato se convertirá en el próximo presidente en la primera vuelta, lo que ha traído consigo varios mensajes de apoyo, pero también diversas críticas por parte de los usuarios de ‘X’.

Sin embargo, en medio de sus apariciones demostrando sus posturas políticas también ha sido blanco de noticias falsas, pues personas inescrupulosas bajo el nombre de Publimetro Colombia tomaron imágenes de otras noticias para asegurar: “Actriz Diana Ángel amenaza con irse del país si gana Abelardo de la Espriella la presidencia”. Si bien, la situación fue aclarada con la actriz frente a que no se realizó ninguna publicación de manera oficial por parte del periódico, lo cierto es que ante la viralización de la misma, Ángel decidió salir a defenderse asegurando:

“Yo no he podido entender de dónde sacaron esta historia? Ya lo he dicho varias veces: No me fui cuando Uribe, no me fui cuando Duque me perfiló, no me ido con los vetos, no me he ido nunca, nunca me voy a ir y mucho menos me iría, si algo así pasara! Me quedaría enfrentando este desastre, que seguro muchos desafíos en contra de la ultraderecha nos dará y hay que estar aquí ahí si “firme por la patria”, pero para combatir lo que se nos vendría. El Dios suyo quiera que no. Por otro lado: vamos a ganar en Primera Vuelta, segunda? Cuál segunda?“, fueron las declaraciones compartidas por Diana Ángel a través de su cuenta de ‘X’.