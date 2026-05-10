“Germán siempre estuvo en mis oraciones, antes y después del divorcio”: Luz María Zapata habló de su relación con Vargas Lleras antes de su muerte

Foto Luz María Zapata habló del distanciamiento con Germán Vargas Lleras antes de su muerte: “Nunca dejó de estar en mis oraciones”.

La muerte de Germán Vargas Lleras no solo reabrió el debate sobre su legado político en Colombia, sino que también volvió a poner bajo la mirada pública los detalles de su vida personal y la relación que mantuvo durante más de dos décadas con Luz María Zapata. A pocos días del fallecimiento del exvicepresidente, cobraron especial relevancia unas declaraciones entregadas por su exesposa semanas antes de su muerte, en las que despejó dudas sobre el vínculo que mantenían tras su divorcio y el delicado estado de salud que enfrentaba el dirigente político.

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Las declaraciones fueron entregadas hace aproximadamente un mes durante una entrevista en Blu Radio, donde Luz María Zapata fue consultada sobre las versiones que hablaban de un posible distanciamiento con el líder de Cambio Radical, especialmente después de que ambos oficializaran su divorcio en 2024.

La última confesión de Luz María Zapata sobre Germán Vargas Lleras antes de morir conmueve a Colombia

Durante la conversación, la también excandidata vicepresidencial evitó profundizar sobre los detalles personales de su relación con Vargas Lleras y dejó claro que no quería convertir el tema en parte de la contienda política.

“Quiero que me disculpen, pero yo no voy a hablar de Germán en esta contienda. Esto se trata de mí, ya el pasado es pasado”, expresó en ese momento, marcando distancia frente a las especulaciones que circularon alrededor de su separación y de los ofrecimientos políticos que recibió durante los últimos años.

Sin embargo, la entrevista tomó un tono mucho más íntimo cuando fue consultada sobre el estado de salud del exvicepresidente colombiano, quien para entonces ya enfrentaba un avanzado deterioro físico derivado de la enfermedad que finalmente terminó causando su muerte este 8 de mayo de 2026.

Aunque reconoció que no mantenía contacto directo sobre los reportes médicos de Vargas Lleras, Luz María Zapata sorprendió al revelar que el político seguía ocupando un lugar importante en su vida emocional y espiritual incluso después de la ruptura.

“No sé nada distinto a lo que dicen los medios de comunicación. Lo único que digo es que siempre en mis oraciones ha estado Germán durante los 25 años que estuvimos juntos y después del divorcio también todos los días”, manifestó.

La dirigente política agregó además que esa preocupación se había intensificado particularmente durante las semanas previas a la entrevista, dejando entrever que seguía pendiente de la situación del exvicepresidente pese al fin de su matrimonio.

Las palabras cobraron aún más fuerza tras conocerse la muerte de Germán Vargas Lleras, quien falleció a los 64 años luego de permanecer internado inicialmente en la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo y posteriormente en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

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Días antes del fallecimiento, Luz María Zapata también había hablado sobre el tema durante una entrevista en el programa Dos Puntos, dirigido por la periodista Vanessa de la Torre.

Allí, al ser consultada sobre cómo se encontraba el exvicepresidente, respondió en tercera persona que “le gustaría saber lo mismo que sabía todo el mundo”, reiterando nuevamente que Vargas Lleras “siempre había estado en sus oraciones”.

Además, recordó la importancia que tuvo el político dentro de su vida personal.

“Fue el hombre más importante después de mi papá que ha estado en mi vida”, afirmó durante la conversación radial.

En esa misma intervención, Zapata aseguró que deseaba que el dirigente político pudiera superar la compleja enfermedad que enfrentaba desde hacía varios años.

“Solo deseaba que como ese gran batallador que era también pudiera salir de esta batalla que estaba librando”, expresó.

Tras confirmarse la muerte del exvicepresidente, la exesposa del líder político volvió a pronunciarse públicamente a través de sus redes sociales, donde compartió varias fotografías junto a él acompañadas de un corto pero emotivo mensaje.

“Descansa en paz”, escribió Luz María Zapata en una publicación que rápidamente generó cientos de reacciones y mensajes de solidaridad.

Entre quienes reaccionaron estuvo la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien comentó que “sabía lo duro que había sido todo este proceso” y le envió “un abrazo desde el alma”. También la reconocida sexóloga Flavia Dos Santos expresó públicamente sus condolencias.

La vida sentimental de Germán Vargas Lleras estuvo marcada por dos relaciones importantes. Antes de su historia con Luz María Zapata, el dirigente político estuvo casado con María Beatriz Umaña Sierra, considerada por muchos como su primer gran amor y madre de su única hija, Clemencia Vargas Umaña.

A diferencia de Zapata, quien mantuvo una participación activa en la política nacional, María Beatriz Umaña siempre optó por un perfil mucho más reservado, aunque desarrolló una destacada trayectoria diplomática como consejera de Relaciones Exteriores y encargada de negocios en la Embajada de Colombia en Panamá.

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Por ahora, mientras Colombia continúa reaccionando a la muerte de uno de los políticos más influyentes de las últimas décadas, las declaraciones de Luz María Zapata terminaron revelando que, pese al divorcio y la distancia pública, el vínculo emocional con Germán Vargas Lleras nunca desapareció completamente.