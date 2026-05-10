“Al país se le escapó la oportunidad de tener a Vargas Lleras como líder”: conmovedoras palabras del hermano del fallecido político en cámara ardiente

Foto Enrique Vargas Lleras reveló cómo se despidió de Germán antes de morir: “Sacrificó el 90% de su vida por el país”.

La despedida de Germán Vargas Lleras en Bogotá estuvo marcada por escenas de profundo dolor, homenajes políticos y emotivas palabras de quienes compartieron con él gran parte de su vida. Sin embargo, uno de los momentos más conmovedores ocurrió durante las declaraciones de su hermano, Enrique Vargas Lleras, quien lo describió como “el más valiente de los valientes” mientras familiares, amigos y dirigentes políticos llegaban a la cámara ardiente instalada en el Palacio de San Carlos.

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El cuerpo del exvicepresidente colombiano fue trasladado hacia la 1:30 de la tarde a la sede de la Cancillería, donde se desarrollaron las honras fúnebres para despedir a uno de los líderes más influyentes de las últimas décadas en Colombia.

Hermano de Germán Vargas Lleras lo recordó en cámara ardiente con emotivas palabras sobre su legado político

Antes de que el ingreso fuera abierto al público sobre las 3:00 p. m., los familiares más cercanos tuvieron un espacio privado para darle el último adiós al dirigente de Cambio Radical, quien murió el pasado 8 de mayo tras enfrentar durante varios años una compleja enfermedad.

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En medio del homenaje, Enrique Vargas Lleras concedió declaraciones a distintos medios de comunicación y recordó no solo la trayectoria política de su hermano, sino también el sacrificio personal que hizo durante décadas de servicio público.

En conversación con Blu Radio, el hermano del exvicepresidente afirmó que Colombia perdió a “un hombre sano, limpio, que le entregó su vida completa al país”.

Además, destacó que desde muy joven, Germán Vargas Lleras se preparó para asumir responsabilidades públicas y construir una carrera política marcada por la disciplina y el compromiso institucional.

“Siempre estaba preocupado por las responsabilidades públicas”, expresó Enrique Vargas, al recordar que incluso en sus últimos días el exsenador mantenía una constante preocupación por el futuro del país y el funcionamiento de las instituciones democráticas.

Según relató, el exvicepresidente “hasta el último minuto de su existencia tuvo una gran preocupación por el país, por las diferentes ramas del poder”.

Durante sus declaraciones, el hermano del dirigente político también resaltó el legado legislativo y ejecutivo que dejó Germán Vargas Lleras en Colombia.

Recordó que ocupó cargos como concejal de Bogotá, senador de la República, presidente del Congreso, ministro y vicepresidente durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Asimismo, aseguró que el líder político impulsó iniciativas clave en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada.

Enrique Vargas explicó que su hermano fue uno de los principales promotores del restablecimiento de la extradición en Colombia y de mecanismos de extinción de dominio para golpear las finanzas del narcotráfico.

También afirmó que tuvo una postura crítica frente al proceso de paz del Caguán con las extintas FARC, durante el gobierno de Andrés Pastrana.

Según sus palabras, esas posiciones lo convirtieron en objetivo de atentados y amenazas constantes.

“Se enfrentó a las bombas, al narcotráfico, a la guerrilla, a las Farc y a la delincuencia común. Pero nunca jamás declinó”, manifestó.

Fue precisamente allí donde lanzó una de las frases que más impacto generó durante las exequias al definir a su hermano como “el más valiente de los valientes”.

El familiar aseguró que, lejos de intimidarse, Germán Vargas Lleras encontraba en cada amenaza una razón más para continuar defendiendo sus ideas y su agenda política.

Además de su faceta legislativa, Enrique Vargas destacó la gestión que el exvicepresidente desarrolló al frente del Ministerio de Vivienda, donde lideró programas sociales de alto impacto.

“No hubo una sola responsabilidad que no asumiera como la más importante para él”, expresó al recordar proyectos como la entrega de las primeras 100.000 viviendas gratuitas y múltiples obras de infraestructura vial, aeroportuaria y de agua potable en distintas regiones del país.

En otra de las declaraciones más emotivas, Enrique Vargas reveló que alcanzó a despedirse personalmente de su hermano antes de su muerte.

En diálogo con Noticias Caracol, aseguró que la noche del fallecimiento habló con él y le agradeció todo lo que hizo tanto por su familia como por Colombia.

“Anoche me despedí y le agradecí todo lo que hizo por la familia, por el país y por sus responsabilidades”, afirmó.

Según explicó, el exvicepresidente sacrificó gran parte de su vida personal por dedicarse a la política y al servicio público.

“Sacrificó el 90% de su vida para entregársela al país”, señaló.

Finalmente, Enrique Vargas lamentó que el deterioro en la salud del dirigente político impidiera un eventual regreso a la vida electoral.

Aunque reconoció que su hermano nunca pensó regresar al Congreso, aseguró que existía la posibilidad de una nueva campaña presidencial si las condiciones médicas lo hubieran permitido. Esta frase llamó poderosamente la atención de muchos en redes, algunos la tomaron como una gran indirecta para los partidos políticos en Colombia:

“Al país se le escapó la oportunidad de tener a Germán Vargas en la reconstrucción de Colombia”, concluyó.

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Ahora, mientras continúan las honras fúnebres y las reacciones políticas por la muerte del exvicepresidente, las palabras de su hermano se convirtieron en uno de los homenajes más sentidos hacia un hombre cuya vida estuvo marcada por el poder, la confrontación política y una permanente defensa de sus convicciones.