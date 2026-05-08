Periodista de BLU Radio lloró en vivo al narrar caso del periodista asesinado Mateo Pérez

La periodista Camila Carvajal, de BLU Radio, rompió en llanto durante una transmisión en vivo mientras narraba la desaparición del joven periodista Mateo Pérez Rueda, cuyo cuerpo fue hallado horas más tarde en zona rural del municipio de Briceño, en el norte de Antioquia.

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La comunicadora, oriunda de Yarumal, al igual que Mateo, no pudo contener la emoción al hablar sobre la historia del reportero y estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, en medio de un informe especial emitido este viernes 8 de mayo. “Era un muchacho joven, como yo, de Yarumal, Antioquia”, dijo con la voz resquebrajada.

Durante la transmisión, Carvajal expresó que “estaban con las víctimas” y aseguró que desde el periodismo también levantaban “la voz de rechazo por los hechos de violencia contra su colega y contra todo el periodismo en Colombia”, palabras que rápidamente se viralizaron en redes sociales junto al video del momento en que se quiebra al aire.

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Horas después de esa intervención, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Mateo Pérez Rueda, desaparecido desde el pasado martes 5 de mayo cuando ingresó a la vereda Palmichal para realizar reportería sobre los enfrentamientos entre tropas del Ejército Nacional y el frente 36 de las disidencias de las Farc.

El hallazgo ocurrió durante una misión humanitaria en la que participaron integrantes del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo, quienes adelantaban labores de búsqueda en medio de las complejas condiciones de seguridad que enfrenta esa zona del norte antioqueño.

El caso ha generado conmoción nacional no solo por la forma en que ocurrió la desaparición del comunicador, sino también por el perfil del joven periodista, reconocido en Yarumal por dirigir el medio digital El Confidente, desde donde documentaba hechos de orden público, corrupción y violencia en varios municipios de Antioquia.

Personas cercanas a Mateo aseguraron que era un periodista “dedicado e inmersivo”, que prefería desplazarse personalmente a los territorios para verificar la información. Su primo, Jorge Rueda, relató que el joven “estaba muy metido en temas del conflicto armado cercano, porque en Yarumal estaban matando mucha gente”.

En publicaciones anteriores en redes sociales, el mismo periodista había denunciado presiones y acoso judicial por parte de funcionarios públicos y políticos de su municipio debido a las investigaciones que realizaba. En uno de esos mensajes afirmó que “no era la primera vez” que intentaban desgastarlo mediante denuncias y tutelas.

Durante las labores de búsqueda, periodistas y familiares encontraron algunas pertenencias de Mateo, entre ellas su celular, las llaves de la motocicleta y posteriormente el vehículo en el que se movilizaba. Sin embargo, su computador no apareció.

Según testimonios conocidos por medios regionales, el periodista habría sido interceptado por integrantes del frente 36 de las disidencias, quienes presuntamente lo retuvieron y asesinaron en zona rural de Briceño.

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El asesinato de Mateo Pérez Rueda volvió a encender las alarmas sobre la violencia contra la prensa en Colombia. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) recordó que desde 1977 han sido asesinados 170 periodistas en el país por razones relacionadas con su oficio, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron garantías y protección para quienes ejercen el periodismo en territorios dominados por grupos armados.