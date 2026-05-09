Margarita Rosa ‘le cantó la tabla’ a Paloma Valencia y tildó de pajarraco a Uribe, “el pájaro la hace hablar a ella”

Margarita Rosa de Francisco es una de las figuras más conocidas del entretenimiento en Colombia, demostrando que su talento trasciende por completo las pantallas que la vieron nacer como estrella. Lejos de acomodarse en la nostalgia de sus icónicos personajes, la caleña ha sabido reinventarse como una voz crítica, filósofa y escritora que no teme poner el dedo en la llaga sobre la realidad política y social del país, generando siempre un debate necesario que incendia las redes sociales y los círculos de opinión.

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Más allá de sus facetas, Margarita ha dado de que hablar por su postura política, apoyando al presidente Gustavo Petro, pero también demostrando su inconformismo con él en varias ocasiones. Ahora, ante una nueva jornada electoral la actriz ha dejado claro su apoyo a Iván Cepeda, siendo el candidato apto para llegar a la presidencia en Colombia.

Aunque en las últimas semanas, De Francisco había estado alejada de sus redes sociales, lo cierto es que reapareció con un video en el que dejó claro su inconformismo con el rol de Paloma Valencia, asegurando que Álvaro Uribe Vélez termina siendo un “pajarraco” que cuenta con un oscuro pasado:

“Revisen las investigaciones supremamente serias, documentadas de periodistas de primer orden, para que vean quién es el señor Álvaro Uribe Vélez, que es el pájaro que tiene en su hombro la señora Valencia. Miren ese pasado, miren de dónde viene su riqueza, miren con quién estaba relacionado ese señor. Tiene parado aquí en el hombro semejante pajarraco, pues no se oye la voz de una mujer, la voz de unas mujeres que queremos que nos defiendan, que defiendan la autonomía que tenemos con nuestros cuerpos, por lo que tanto hemos luchado.

Ahora tenemos una señora cuyo ídolo o su propuesta política tiene que ver con Álvaro Uribe Vélez y su manera violenta de ver el país. Mujeres, no pueden permitir que esa figura de mujer la represente. Ese pájaro que tiene ella acá, pues el dueño es el propietario del oro y que lo hace hablar, aquí es al contrario, el pájaro es el que la hace hablar a ella.“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Margarita Rosa de Francisco.

Sin embargo, horas más tarde, Paloma Valencia no dudó en salir a defenderse y enviar un contundente mensaje para la actriz: “Margarita con la admiración que te mereces como actriz y como mujer que ha abierto puertas en el arte para otras colombianas, quisiera decirte que no hay una única manera de ser mujer ni de representar a las mujeres colombianas. Muchas mujeres son uribistas y otras muchas que no lo son se sienten representadas por mí y mis luchas por las madres cabeza de hogar o las trabajadoras informales. Buscar al hombre detrás de la mujer es además un reflejo machista y tú deberías saberlo".