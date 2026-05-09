“Me equivoqué”: Robinson Díaz habló de los altibajos que vivió en su matrimonio

Robinson Díaz es uno de los actores más camaleónicos y respetados de la industria, logrando que cada personaje que toca se convierta en un hito de la cultura popular. Con esa intensidad que lo caracteriza y una capacidad envidiable para navegar entre el drama más crudo y la comedia más negra, el antioqueño continúa siendo la ficha clave de las grandes producciones que buscan no solo rating, sino calidad interpretativa y un sello de garantía que pocos pueden ofrecer en el continente.

Le puede gustar: Periodista rompió el silencio y habló de nuevas situaciones de acoso por Ricardo Orrego, “Qué lo consienta”

¿Quién es la esposa de Robinson Díaz?

Detrás del éxito de Robinson Díaz se encuentra una de las uniones más conocidas de la farándula colombiana. La conformada con la también talentosa actriz Adriana Arango. Más que una pareja, ambos han construido un equipo creativo imparable que ha sobrevivido a las cámaras, los escenarios y los desafíos personales, demostrando que su conexión va mucho más allá de la ficción. Adriana, reconocida por su fuerza interpretativa y su inteligencia escénica, no solo es el gran amor del actor, sino su cómplice en ambiciosos proyectos teatrales y cinematográficos que han marcado la pauta en la industria nacional.

Robinson Díaz habló de los altibajos en su matrimonio

Robinson Díaz hace varios años generó polémica, luego de confirmarse un romance con la también actriz, Sara Corrales, situación que puso en la cuerda floja su matrimonio con Adriana Arango. Si bien, esta etapa quedó en el pasado para ambos siguiendo adelante con su unión, recientemente el actor en conversación con la Revista Vea volvió a referirse a los altibajos que ha tenido en su matrimonio con la actriz:

“Yo no estaba haciendo nada que atentara contra nadie, me equivoqué, sobre todo con mi esposa, me equivoqué y conmigo mismo porque cuando uno está casado tiene un compromiso y cuando uno rompe ese compromiso ahí es donde viene la falta, el pecado, eso fue lo que me pasó. Yo he tenido un matrimonio hermoso con Adriana Arango, pero han habido altibajos, también tiene su geniecito y yo también tengo mi geniecito. Presénteme a alguna mujer que sea así tan perfecta“, fueron las declaraciones que añadió Robinson Díaz en entrevista con el mencionado medio de comunicación.

¿Cuántos hijos tiene Robinson Díaz?

Robinson Díaz tiene un único hijo, Juan José Díaz Arango. El joven, que ya ronda los 28 años, no solo heredó el carisma de sus padres, sino también su profunda pasión por el mundo artístico, consolidándose como un talentoso creador y escritor. Para la pareja, Juan José ha sido mucho más que su primogénito; en diversas entrevistas lo han descrito como su “maestro” y el equilibrio necesario en sus vidas, demostrando que el talento en esta familia se lleva en la sangre.

Actualmente, el joven trabaja mano a mano con los reconocidos actores, siendo socio de su propia compañía teatral, ‘La Tropa’. Esta colaboración familiar deja claro que el legado de Robinson Díaz está en las mejores manos, fusionando la experiencia de los padres con la visión fresca y creativa de un hijo que ha decidido seguir sus pasos, pero construyendo su propio camino en la industria.