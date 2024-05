Marina Granziera de Noticias Caracol pide donaciones con urgencia para solucionar delicada situación

La brasileña Marina Granziera se ha convertido en una de las imágenes más destacadas del periodismo deportivo en Colombia, debido a su trabajo en Noticias Caracol, Gol Caracol y la emisora Blu Radio, en donde hace laas veces de panelista en el programa Blog Deportivo. Precisamente esta comunicadora hizo un llamado urgente a sus seguidores para enviar donaciones de sangre a una persona de su núcleo cercano que se encuentra pasando por un delicado estado de salud.

Ya son 427.000 los seguidores los que acumula Granziera en Instagram, plataforma en la que publicó una historia para acudir a la generosidad y voluntad de sus seguidores que residan en la ciudad de Medellín o su zona metropolitana y puedan donar sangre tipo A+, en el Hospital Pablo Tobón Uribe.

La razón, el grave estado de saludo por el que pasa Pedro Sarmiento, hombre que durante su trayectoria ha estado al comando de las plantillas del Once Caldas, Atlético Nacional, Unión Magdalena, entre otros. Aquellos que quieran atender al llamado pueden hacerlo dirigiéndose al primer piso del complejo médico, más específicamente en la Torre A, en horario de atención de lunes a viernes de 7:00 a.m a 6:00 p.m, y los sábados de 7:00 a.m a 1:00 p.m.

¿Quién es el esposo de Marina Granziera?

Aunque en principio la nacida en São Paulo no era tan abierta con lo relacionado a su vínculo amoroso, con el tiempo se fue conociendo el nombre de la persona que le acelera su corazón, Iván Bonnet, quien no se relaciona en lo absoluto con su colega Javier Fernández Bonnet. Producto de su relación nacieron sus dos pequeños retoños y se conoce que su historia de amor inicio desde muy temprana edad, cuando ambos se conocieron cuando ella tenía 12 y él 18, aunque su relación no comenzó allí, ese fue su primer acercamiento.