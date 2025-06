Ricardo Orrego y Marina Granziera mostraron el nuevo proyecto al que llegarían lejos del Gol Caracol

La Selección Colombia vuelve a enfrentarse a las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, este mes de junio, compitiendo frente a Perú en Barranquilla; para luego volar a Argentina y cumplir con su ‘cotejo’ contra la ‘albiceleste’. Como se ha vuelto costumbre, el Gol Caracol se pondrá ‘la diez’ para transmitir los partidos; justamente dos de sus talentos, Ricardo Orrego y Marina Granziera, dejaron atónitos a muchos al mostrar el nuevo proyecto que tendrán lejos del formato.

La previa a estos encuentros deportivos está más candente que nunca, debido a que el listado de futbolistas, presentados por Lorenzo sufrió varias bajas, dentro de ellas la de Juan Fernando Quintero, del Junior, Jhon Córdoba, delantero del Krasnodar ,y Rafael Santos Borré, del Internacional de Brasil . Esta situación generó varias ilusiones en parte de la hinchada del Once Caldas, debido a que había la posibilidad de que convocaran a Dayro Moreno, algo que no se dio y por lo que Orrego emitió una dura editorial en Blu Radio.

“Esta es una accidentada convocatoria (...) Yo siento que Dayro no está en el radar, no está en la rosca, o no está en la convicción del técnico. (...) Respecto a Suárez, para cualquier jugador ser llamado a la Selección Colombia es de un gran valor, pero esto no ha caído bien en el Almería, ya que lleva 27 goles en 41 partidos jugados; y resulta que el 7 y el 11 de este mes el Almería se enfrenta al Oviedo en un partido crucial para el ascenso. Mejor dicho le quitaron el dolor de cabeza al Oviedo”, manifestó Ricardo.

Pero este tipo de opiniones no solo serán vistas en Caracol y en la emisora en la que trabaja Orrego, ya que recientemente dio a conocer que emprenderá una nueva aventura junto a Granziera, el exciclista Fernando Botero y Georgina Ruiz Sandoval, más conocida como ‘Goga’. Se trata de ‘Caracol Sportcast’, audiovisual que será transmitido próximamente en la plataforma Ditu.