Marina Granziera contó cómo fue su difícil llegada al Canal Caracol y qué tuvo que ver su esposo Bonnett

Marina Granziera es una de las periodistas deportivas más reconocidas por los televidentes colombianos y es que por su talento se ha sabido destacar en el Canal Caracol, desde que llegó en 2012. La brasileña contó cómo se dio su llegada y qué tuvo que ver su esposo Bonnett en todo esto.

Vea acá: Juegue con Ronaldinho: El brasileño está buscando colombianos para formar su nuevo equipo

En un fragmento de entrevista publicado por kienyke, en su cuenta de TikTok, la periodista contó cómo se dio su llegada definitiva a Colombia y su vinculación al Canal Caracol.

“Envié hojas de vida todo el mundo, yo creo que envié unas 200 hojas de vida, hasta que me llegó un correo del director de noticias, que en ese entonces era Darío Fernando Patiño” contó Granziera, mientras explicaba que en el correo le preguntaron cuándo iba a Colombia, pues en ese entonces vivía en mañana.

Sin embargo, contó que por cuestiones del destino, estaba visitando a su novio Bonnett, así que ese mismo día a las 3 de la tarde tenía cita en el canal: “Cogí un periódico y empecé a estudiar las noticias por si me preguntaban y de una me dijo que quería que conociera al director de deportes (Javier Hernández Bonnet), pero en ese momento él está en partido, estaba jugando Colombia vs Bolivia por la eliminatoria”.

Marina contó que tuvo que cancelar su vuelo de regreso, pero aseguró que todo fluyó tan perfecto, que ni siquiera los papás le creían.

¿Cómo fue la primera reunión con Javier Hernández Bonnet?

“Maravillosa, me acuerdo que Ricardo Orrego me recibió, me dijo tranquila, todo va a salir bien. Conocí a Javier, super querido como siempre es él y me dijo, chévere conocerte, quedamos en contacto”.

Marina contó que regresó a visitar a su novia más pronto de lo esperado y entonces pudo presentar el casting, pero no fue sino hasta los Juegos Olímpicos de 2012 que se le abrió la oportunidad, en un trabajo como temporal.

Granziera renunció entonces a Telemundo y se mudó definitivamente a Colombia para unirse a Caracol.

¿Quién es el esposo de Marina Granziera?

El novio de ese entonces y ahora esposo de la periodista se llama Iván Bonnett, pero a pesar de la coincidencia, no es familiar de Javier Hernández.

Bonnett es un empresario colombiano y según lo confirmaron, le escribió a Granziera por Facebook luego de conocerse en su niñez y así empezó su historia de amor.