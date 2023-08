“Debió ser Barragán”: molestia por eliminación de Juliana Galvis en ‘MasterChef Colombia’

El programa ‘MasterChef Celebrity Colombia’ continúa avanzando de la manera más entretenida, pues los famosos de esta quinta temporada tienen un toque distinto que llena de risas la pantalla con cada una de sus ocurrencias, pero también de sus inconformidades y con ella la de los televidentes.

En el reto de eliminación del pasado martes 15 de agosto inició con el pasillo de honor para los portadores de delantal negro antes de conocer cuál sería la preparación que tendrían que hacer para asegurar su puesto una semana más o salir de competencia.

Los chefs Nicolás de Zubiria, Christopher Carpentier y Jorge Rausch revelaron que sería un reto libre, por lo que la actriz Martha Isabel Bolaños, la actriz Juliana Galvis, el actor Juan Pablo Barragán, el creador de contendido Iván Ramiro Córdoba, mejor conocido en redes sociales como ‘El Negrito’, la actriz Daniela Tapia y el músico Diego Saénz iniciaron su proceso.

Las reacciones a la salida de Juliana Galvis

Culminado el tiempo cada uno de ellos pasó al atril y minutos más tarde se conoció que Juliana Galvis se convirtió en la décimo segunda eliminada en medio de las lágrimas, el pesar y también el asombro de sus compañeros, que se extendió a las redes sociales al publicar el clip de despedida en el que aseguraron que debía salir Barragán y no ella.

“Noooooo no me parece. Barragán ya debería de salir, no se le ven las ganas de estudiar, de superarse, va en coche”, “Debió ser Barragán”, “Siempre hace lo mismo, y nunca sale de un arroz ese Barragán, es que ni inspiración le pone al plato, es tan básico”, “Dejan a Barragán que no hace nada, que estrés” y “Barragán es como el payaso de la clase, no lo sacan porque genera rating 😂”, destacan en los comentarios.

Eliminados de ‘MasterChef Colombia’

Es de recordar que hasta han salido de competencia el trovador Vargas Vil, la humorista ‘La Cata con Botas’, el padre Walter, la actriz Marcela Benjumea, el actor Julio César Herrera, la actriz Luces Velásquez y el actor Álvaro Bayona.

A ellos se suman el actor Jairo Ordoñez, la exreina de belleza, Laura Barjum, el creador de contenido Mario Ruiz, la actriz Francisca Estévez y la actriz Juliana Galvis, como los 12 eliminados a la fecha de ‘MasterChef Celebrity Colombia’.