Presentadora de Caracol confesó que soñó con el diablo antes de crisis de salud que casi le cuesta la vida

Noticias Caracol se mantiene como el referente principal de audiencia, consolidándose como la fuente de información más consultada por los colombianos en las franjas de la mañana, el mediodía y la edición central. Su relevancia no radica solo en las cifras de rating, sino en su capacidad para dictar la conversación pública a través de un despliegue regional que cubre desde las grandes capitales hasta los rincones más apartados del país. Con un equipo de periodistas y presentadores que ya son rostros familiares en los hogares, el informativo del Canal Caracol ha sabido adaptar su lenguaje tradicional a las dinámicas digitales.

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¿Quién es Claudia Lozano, de Noticias Caracol?

Claudia Lozano se ha consolidado como una de las figuras más emblemáticas y respetadas de Noticias Caracol, siendo una de las caras principales de la sección de entretenimiento y estilo de vida desde hace varios años. Más allá de las cámaras, Claudia es reconocida por su capacidad para cubrir los eventos de moda más importantes del país, como Colombiamoda y las pasarelas de las grandes capitales, convirtiéndose en un referente de estilo para la audiencia colombiana. Su permanencia en el informativo líder del país no solo responde a su carisma, sino a una disciplina que la mantiene como una de las presentadoras más queridas y vigentes del ecosistema de medios tradicional.

¿Qué pasó con Claudia Lozano, de Noticias Caracol?

En medio de una entrevista, Claudia Lozano, de Noticias Caracol, confesó que empezó a presentar fuertes dolores de estómago que la llevaron a ir a urgencias debido a la intensidad de los mismos.

“Estaba supuestamente bien. Al día siguiente me dio un dolor abdominal muy fuerte y me tocó ir a la clínica. No aguanté más. Empecé a vomitar, a sentirme súper mal en la sala de espera; el dolor cada vez era más fuerte. De ahí solo recuerdo que me montaron en una camilla y, al segundo, desperté en UCI”, expresó la presentadora de Caracol.

Claudia tuvo que estar poco más de un mes en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a que tenía una filtración de sangre dentro del abdomen, detallando que eran tres litros de sangre acumulada y que los médicos le explicaron que, si hubiese llegado más tarde, no habría sobrevivido. Aunque para aquel momento reveló algunos detalles de lo ocurrido, lo cierto es que después se dio su regreso al set de Noticias Caracol, demostrando así su pasión por las cámaras y la exitosa recuperación que ha tenido. Sin embargo, también fueron varios los complejos pensamientos

Si bien, esta situación tuvo lugar desde hace algunos meses, lo cierto es que recientemente Lozano estvo haciendo parte de ‘Charlas divinas’ refiriéndose a lo que vivió días antes de su proceso de salud: “La noche anterior a irme a verme con Dios soñé con el diablo. Soñé que me agarraba (...) Tuve una batalla bastante fuerte con él antes de irme a la iglesia, Fue tan raro (...) La mamá de mi amiga invita a una pastora (...) estabámos almorzando, se queda mirándome y me dice ay, Dios te quiere decir una cosa, que todas las cosas que le pediste. Él si te las ha escuchado y es esto, esto y esto, es increíble, lo sabía solamente sino yo”.