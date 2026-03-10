¿Un reality internacional? Juanse Laverde reveló que estará en importante proyecto lejos de RCN

Luego de tres meses de competencia, la tercera edición de La Casa de los Famosos Colombia sigue dando de qué hablar, especialmente tras la salida de Juanse Laverde. El joven artista conversó con Publimetro Colombia sobre su paso por el reality y los proyectos que tiene bajo la manga.

Juanse, quien en 2018 se ganó el cariño del país al coronarse campeón de La Voz Kids junto a Sebastián Yatra, entró al programa con un objetivo claro: demostrar su evolución. Lejos de la imagen del niño que cautivó a todos, hoy se proyecta como un joven con madurez y argumentos sólidos, cualidades que incluso lo llevaron a ser reconocido por la revista Forbes como uno de los ‘70 Líderes del Futuro en 2023’.

Su historia es un claro ejemplo de resiliencia y esfuerzo. Proveniente de una familia humilde en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, Juanse reconoce que el apoyo incondicional de los suyos fue la clave para abrirse paso en la competitiva industria del entretenimiento.

En la entrevista, Laverde no se guardó sus opiniones sobre la dinámica interna del show, cuestionando seriamente el comportamiento de algunos compañeros, como Alexa Torres. Para el cantante, el respeto y la integridad están por encima de cualquier premio:

El costo de la fama: Juanse cuestionó si el dinero o la visibilidad justifican las mentiras. “Yo fui muy claro con ella: no importa que llegues a la meta, lo que importa es el camino. Una mala acción convierte cualquier triunfo en una pesadilla” , sentenció.

Juanse cuestionó si el dinero o la visibilidad justifican las mentiras. , sentenció. Falta de argumentos: El artista lamentó que el juego se centre en conflictos menores —como peleas por comida— y en ataques personales. Criticó que, en lugar de debatir con altura, algunos participantes recurran a etiquetas sin sentido o a comentarios homofóbicos.

¿Cuál es el nuevo proyecto de Juanse Laverde tras salir de La Casa de los Famosos Colombia?

A pesar de los momentos amargos, Juanse ha sabido capitalizar la experiencia. Aseguró que lo vivido en el canal RCN es ahora el motor de su música. Ya empezó a lanzar temas relacionados con estas vivencias, como su sencillo ‘Narcisista’, el cual describe como una herramienta para entender dinámicas de manipulación, mencionando incluso que podría resonar con figuras como Alejandro Estrada.

“Todo lo que pasó y las polémicas que ustedes vieron estará en mi nuevo álbum ‘Bienvenidos’. ‘Reset’ habla de los problemas que pasaron en ‘La Casa’: ‘Tu tu tu’ habla de los rechazos; y ‘Narcisista’ habla de cómo queremos a personas como Alejandro. Todas las canciones tienen un por qué; mis álbumes tienen algo profundo y están relacionados con mi forma de ser”, manifestó.

