‘La Casa de los Famosos 3’ anunció sus dos nuevos fichajes para ingresar al reality: son dos reconocidos actores

En este primer mes de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, la intensidad ha escalado mucho más rápido de lo esperado. Lo que comenzó el 12 de enero como una convivencia curiosa entre influencers como Nicolás Arrieta y figuras de la TV, ya ha dejado un rastro de polémicas, incluyendo la expulsión directa de Johanna Fadul por comentarios racistas.

Tras 30 días, la división entre los cuartos “Calma” y “Tormenta” ha dejado de ser una simple distribución de camas para convertirse en campos de batalla estratégica, donde el público ya empezó a castigar con fuerza, como se vio en la reciente y sorpresiva doble eliminación de Sara Uribe y Marilyn Patiño.

Adicionalmente, el jefe decidió traer a la casa a la influencer Karola, quien llegó a darle un picante al programa, al confrontar a Mariana Zapata, pero también a Valentino, además trajo de vuelta las icónicas batas de flores de Emiro, su mejor amigo que hizo parte de la temporada anterior. La barranquillera no era el único fichaje del Jefe, pues ya se hizo el anuncio de que los nuevos integrantes son dos reconocidas figuras de la actuación en el país, se trata de Lady Noriega y Juan Carlos Arango.

En el caso de Lady Noriega, se ha destacado como actriz, cantante y modelo haciendo parte de diversas producciones televisivas como ‘Pasión de Gavilanes’, ‘Chepe fortuna’, ‘Sin vergüenza’, entre otras. Desde su juventud la actriz logró destacarse por su talento y belleza, aunque en los últimos años ha estado alejada de la pantalla chica, lo cierto es que sigue activa por medio de sus redes sociales compartiendo así varios detalles de su vida.

Mientras que,Juan Carlos Arango, conocido popularmente como “Juancho” Arango, es uno de los actores más icónicos y respetados de la televisión colombiana. El caleño es recordado por su papel de Enrique Bueno Lindo en Pedro el escamoso y por su participación en producciones como Tentaciones, Escalona, Vecinos y Escobar, el patrón del mal. Su carrera, que inició a finales de los años 80, abarca más de 50 novelas y varias películas, consolidándolo como un rostro imprescindible en las pantallas de Caracol y RCN.

¿Quién es Karola de ‘La Casa de los Famosos’?

Karola es una conocida creadora de contenido barranquillera, quien se ha destacado especialmente en plataformas como TikTok e Instagram por su carisma natural y su sentido del humor. Con un enfoque que mezcla el estilo de vida, la moda y una honestidad refrescante sobre sus experiencias personales, ha logrado construir una comunidad sólida que se identifica con su espontaneidad y su forma de ver la vida sin filtros.

La joven cuenta con más de un millón de seguidores, además es reconocida también por ser la mejor amiga de Emiro Navarro y en cuanto a realities, Karola hizo parte de La Casa de Alofoke en 2025. Este es una producción dominicana, en la que destacó por ser la única representante de Colombia y por mantenerse en la competencia durante los 31 días sin salir, lo que ella misma describió como una prueba de su fortaleza mental frente a la presión del encierro 24/7.