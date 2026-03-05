⁠Novia de Nicolás Arrieta le reclamó a Karina García por coquetear con el influencer en ‘La Casa de los Famosos’

Nicolás Arrieta se ha convertido en uno de los nombres más comentados de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, incluso tras su salida. Desde su ingreso al reality, el influenciador ha captado la atención del público no solo por su trayectoria en redes sociales, sino por la forma en que se ha mostrado dentro de la competencia, sorprendiendo incluso a quienes ya lo seguían desde antes.

Más información de La Casa de los Famosos aquí: ¿Sirvió la llegada de Melissa Gate a La Casa de los Famosos?, así fue el rating del reality en comparación a Caracol

Tras su paso por el programa, Arrieta y su novia Manuela estuvieron como invitados en Que Hay Pa Dañar, donde hablaron de la experiencia, los momentos más intensos del encierro y algunos detalles de la convivencia. Durante la charla, la presentadora Karina le preguntó a Manuela si había sentido celos por la cercanía del creador de contenido con otras mujeres dentro del reality.

Le puede interesar: ¿Al fin?, Juanda Caribe fue sancionado en ‘La Casa de los Famosos’ por sus fuertes comentarios

La respuesta no tardó en llegar y generó carcajadas en el estudio: “Solo cuando dijiste que te meterías con Nicolás”, dijo Manuela entre risas, en referencia a un comentario previo de la conductora. Y es que en uno de los episodios del mismo programa, la presentadora e influencer había afirmado que le gustaría tener una relación sentimental con Nicolás porque lo considera un hombre inteligente, declaración que no pasó desapercibida para la pareja del exparticipante.

El momento, lejos de generar tensión, terminó convirtiéndose en una escena divertida que rápidamente empezó a circular en redes sociales.

¿Qué pasó con Melissa y Karina García?

Por lo que con la voz entrecortada y casi en lágrimas, Melissa Gate contó que decidió dejar el orgullo atrás y llamar uno a uno a sus compañeros de reality para pedirles perdón, incluyendo a sus rivales más fuertes: Karina y Altafulla: “Llamé a Karina y a Altafulla porque sentía que les debía una disculpa sincera”, afirmó, demostrando que detrás de su fuerte personalidad hay un ser humano dispuesto a enmendar sus errores.

Otro de los momentos compartidos fue: “Yo a Karina no la odio, al contrario, estos días yo me la encontré y preguntenle a ver quién es la mentirosa (...) te vi, te saludé, has sido vos la que no nunca has querido ser mi amiga, has sido vos la que siempre me ha menospreciado. Yo a ti te quiero mucho y te deseo lo mejor, si te ofendí, era parte de un juego, me manipularon”, contó.