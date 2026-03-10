“Duele profundo”: Diva Jessurrum se ‘rompió’ y le hizo homenaje a Yeison Jiménez tras dos meses de su muerte

Ya se completan dos meses desde la trágica muerte del cantante Yeison Jiménez, hombre que dejó un extenso legado que se sigue manteniendo gracias al trabajo de su familia, trabajadores, músicos y periodistas como Diva Jessurrum quien volvió a hablar del tema con una emotivas palabras.

Tras el deceso de Jiménez, Jesurrum fue una de las periodistas que más ojo le puso al asunto, hasta el punto que fue de las primeras en dar a conocer que, acorde a los primeros indicios Jiménez habría fallecido abrazado con su mánager, Jefferson Osorio.

Tributo a Yeison Jiménez Captura de pantalla tomada de redes sociales

Más allá de que ambos estaban en el mundo del entretenimiento, la relación entre Jesurrum y Jiménez se extendió más allá, hasta el punto de ser amigos íntimos: por eso era de esperarse que ella le hiciera un emotivo homenaje y lo hizo con una publicación en Instagram en la que expesó:

“Llegaron las 12 de la noche. Una cita inevitable con el dolor. Por segunda vez llegamos al día 10, ahora tocó el mes de marzo. 60 días han pasado y todavía me cuesta aceptar que el mundo siga girando sin ti. Hay momentos del día en los que logro distraerme, ocuparme, agotarme, pero siempre llega un silencio o una pausa que me recuerda que ya no estás. Y entonces duele. Duele profundo”, afirmó.

“Te extraño demasiado. Te extraño en los detalles pequeños, en las conversaciones que ya no tendremos, en las risas que quedaron suspendidas en la memoria. Dos meses… y tu ausencia pesa igual que el primer día. Ojalá donde estés puedas sentir cuánto te quise, cuánto te quiero y cuánto te voy a extrañar siempre. Hay personas que se van… pero dejan un vacío imposible de llenar. Tú eres una de ellas", añadió.

¿Cuándo y cómo falleció Yeison Jiménez?

El cantante de música popular Yeison Jiménez falleció de manera repentina hace dos meses en un accidente que conmocionó a sus seguidores y al mundo del entretenimiento en Colombia. Su partida generó una ola de homenajes por parte de fanáticos y colegas del género, quienes destacaron su aporte a la música popular y el impacto que tuvo en la escena nacional.

Desde entonces, su familia y equipo cercano han trabajado para mantener vivo su legado, tanto en la música como en los proyectos empresariales que el artista impulsó durante su carrera.