Yeison Jiménez confesó que por poco pierde la vida durante un concierto privado, “me la revienta en los pies”

Yeison Jiménez es un cantante y compositor colombiano nacido en Manzanares, Caldas. Es una de las figuras más destacadas de la música popular en Colombia, pues desde muy joven demostró su pasión por la música, aunque sus inicios fueron humildes, trabajando incluso en la central mayorista de abastos. Con gran esfuerzo y dedicación, logró grabar sus primeras canciones y poco a poco fue consolidando su carrera, contando con éxitos como ‘Aventurero’, ‘Bendecida’ y ‘Mi venganza’.

En medio de su amplia carrera musical, Jiménez se ha ganado el cariño de sus seguidores, quienes andan al pendiente de cada uno de sus movimientos, además de ser parte de diferentes programas, donde se ha encargado de revelar varios detalles de su vida y durante una de sus más recientes apariciones, Jiménez expuso el acto de violencia que vivió mientras daba un concierto al parecer, de manera privada.

“Fui a cantar a ese sector y el ambiente es muy pesado, porque estamos hablando de que estoy adentro, adentro, adentro y cuando estoy cantando un señor se para, yo estoy cantando normal, coge una botella de Old Parr y me la revienta en los pies. Entonces como yo sé donde estoy, paro la música y caballero disculpe, lo ofendí, dije algo que le molesto. El man estaba muy tomado y se cogía la pistola ‘te voy a m#t$r me decía’, ok, pero cálmese yo solo quiero saber que fue lo malo que hice.

No había hecho nada malo, el hombre estaba tomado, cuando de un momento a otro se manda la mano a la pistola automáticamente me cogen a mí, me bajan del escenario, me suben a un carro blindado y siete horas a llegar a la primera ciudad por una trocha. El hombre se tomó sus malos tragos, se pasó de copas y cuando yo me subí a cantar, se subió una persona y dijo que estaban prohibidas las riñas, como todo ese tipo de situaciones y el hombre pasó la línea y creo que no le fui muy bien", fueron las declaraciones expuestas por parte de Yeison Jiménez en conversación con ‘Radio Show’.

¿Cuál es la enfermedad que padece Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez padece una enfermedad ocular llamada queratocono. Esta condición se caracteriza por el adelgazamiento y la deformación progresiva de la córnea, lo que puede causar visión distorsionada, borrosa y sensibilidad extrema a la luz.