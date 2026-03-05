Miguel Uribe Londoño oficializó su candidatura presidencial y destapó su fórmula para llegar a la Casa de Nariño

El político Miguel Uribe Londoño oficializó este jueves su aspiración a la Presidencia de la República ante la Registraduría Nacional. Avalado por el partido Demócrata Colombiano, luego de haber sido apartado del proceso interno del Centro Democrático a finales del año pasado, el candidato plasmó su firma para competir en la primera vuelta del 31 de mayo, presentando a la administradora de negocios Luisa Fernanda Villegas como su compañera de fórmula de campaña.

🔴 Le puede interesar 🔴: ¡No tenían ni una nevera! Sellaron fábricas con carne en mal estado en el sur de Bogotá

Durante la diligencia en Bogotá, el aspirante dejó claro que su proyecto basicamente busca capitalizar la imagen de su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay que fue asesinado 7 de junio de 2025. Más que centrar su discurso en un plan de gobierno, Uribe Londoño justificó su campaña como lo que sería intento de sostener las banderas del fallecido congresista, argumentando que “lo mejor que podemos hacer es continuar su legado”. En su intervención, integró la tragedia familiar a su narrativa electoral al extender un agradecimiento público a María Claudia Tarazona, viuda del senador.

A través de la red social X, Uribe Londoño le dio la exclusiva a sus seguidores con un mensaje en el que promete “unir a Colombia”, un reto discursivo frente a la reciente fractura con su antigua casa política. “Gracias al partido Demócrata Colombiano y a su presidente Pedro Adán Torres por creer en este proceso", publicó, ofreciendo una plataforma basada en “seguridad con autoridad, orden y justicia social”.

La carta vicepresidencial

Para la carrera hacia la Casa de Nariño, el candidato apostó por Luisa Fernanda Villegas, a quien describió con calificativos amplios como una mujer “íntegra” y “muy bien preparada”, en un movimiento claro por intentar atraer el voto femenino. “Las mujeres quedaron muy bien representadas, las mamás, las niñas, todas”, afirmó el aspirante en medio de la rueda de prensa.

Por su parte, la ahora candidata vicepresidencial mantuvo el tono de la dupla con un discurso anclado en promesas tradicionales: “Vamos a trabajar por un país seguro, próspero y unido, donde el Estado funcione con eficiencia”.

El mapa electoral definitivo dependerá de los resultados en las urnas este domingo, cuando se midan las fuerzas en las consultas de centro, izquierda y derecha. La Registraduría fijó el 13 de marzo como la fecha límite improrrogable para que los precandidatos restantes definan sus candidaturas.