“Entregaré a fiscalía acusaciones serias sobre corrupción electoral”, presidente Gustavo Petro

La jornada electoral de este 8 de marzo comenzó de manera convulsionada, con afectaciones de orden público, especialmente en Calamar, Bolívar, en donde destruyeron puestos de votación y también por un pedido del presidente Gustavo Petro, que le pidió a la Fiscalía General de la Nación proceder a allanar sitios de compra de votos que ha descubierto la ciudadanía y la policía, especialmente en el departamento de Córdoba.

En ese sector del país se ha registrado incautación de dineros y además hay algunas capturas, además de denuncias sobre compra de votos.

En medio de este contexto, el mandatario también le pidió al registrador nacional poner atención especial a su seccional de Córdoba, de la que dijo va a presentar acusaciones serias sobre corrupción electoral y las va a llevar directamente a la Fiscalía.

“Le solicito a @FiscaliaCol proceder a allanar los sitios que la ciudadanía y la policía han descubierto como sitios de compra de votos en Córdoba.

Le solicito al registrador nacional prestar especial atención a la registraduría de Córdoba. Mañana entregaré a fiscalía acusaciones serias sobre corrupción electoral en esa entidad.

La UIAF debe vigilar transacciones masivas electrónicas para compra de votos el día de mañana, establecer redes delictivas y entregar a autoridad competente”, escribió el presidente en su cuenta de X.

Este señalamiento del presidente Gustavo Petro se dio pasada la medianoche, previo a la jornada de votación para Senado, Cámara de Representantes y las consultas internas de varios sectores políticos.