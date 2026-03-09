Amaranta Hank no se ‘quemó’ y ahora es Senadora del Pacto Histórico; propone proyecto en pro de actrices de cine para adultos

La llegada de Amaranta Hank al Congreso ha abierto un nuevo debate sobre los derechos de las trabajadoras sexuales en Colombia. La comunicadora, activista y creadora de contenido se convirtió en una de las nuevas figuras del Pacto Histórico, desde donde busca impulsar iniciativas enfocadas en la regulación y reconocimiento del trabajo sexual como una actividad laboral.

Hank, cuyo nombre real es Alejandra Omaña, se dio a conocer inicialmente como periodista y columnista, pero con el paso de los años su trayectoria pública tomó un giro hacia el activismo por los derechos sexuales y laborales. Su trabajo también se ha desarrollado en plataformas digitales y en la industria del entretenimiento para adultos, experiencia que le permitió conocer de primera mano las condiciones en las que muchas mujeres ejercen el trabajo sexual en el país.

¿Cómo le fue a Amaranta Hank en las elecciones?

En medio de la definición de candidaturas dentro del Pacto Histórico, el movimiento también tomó decisiones internas sobre quiénes ocuparían las curules en su lista cremallera. Tras una votación realizada entre las organizaciones y sectores que integran la coalición, se determinó que Amaranta Hank hará parte del Congreso.

Desde su aspiración al Senado, la ahora congresista ha planteado que una de sus principales banderas será crear marcos regulatorios para el trabajo sexual en Colombia. Su propuesta busca incluir tanto las formas tradicionales de prostitución como las nuevas dinámicas digitales, entre ellas la creación de contenido en plataformas como OnlyFans.

De acuerdo con Hank, el objetivo es reconocer esta actividad como un trabajo existente en la realidad social del país y garantizar derechos básicos para quienes lo ejercen, como seguridad social, protección frente a violencias y condiciones laborales dignas.

Sin embargo, su propuesta de regulación del trabajo sexual no está exenta de polémica. Diversos sectores del feminismo han cuestionado la iniciativa, argumentando que podría legitimar dinámicas de explotación y violencia contra las mujeres.

Con este debate abierto, la llegada de Amaranta Hank al escenario político nacional promete mantener en discusión uno de los temas más complejos dentro de la agenda de derechos, género y trabajo en Colombia.

¿Qué dijo Amaranta Hank en los micrófonos de Publimetro Colombia?

