Amaranta Hank también señaló a Diego Cancino, presidente de la SAE, por chats incómodos que tuvo con él

El nombre de Diego Cancino, presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), debido a que Viviana Vargas, funcionaria del Ministerio del Interior, lo denunció por acoso sexual. Según explicó la víctima, Cancino, quien en ese momento ejercía como viceministro del Ministerio del Interior, durante un almuerzo en el que se encontraban otros políticos importantes del Gobierno, le insistió en repetidas ocasiones que bebiera y en un momento le tocó sin consentimiento los senos y la intentó besar en repetidas ocasiones sin importar que habían testigos del caso. Ahora, la exactriz porno y escritora conocida como Amaranta Kank salió a respaldar a la funcionaria.

A través de sus redes sociales, Amaranta Hank salió a respaldar a Viviana Vargas buscando que su denuncia y testimonio sean tomados con seriedad y la sociedad le crea. En primer lugar, Hank publicó un trino en el que decía “le creo a Viviana Vargas”. Este mensaje fue tomado como un apoyo bajo el manto de la sororidad que el movimiento feminista difunde, ya que Amaranta Hank abieratmente se ha mostrado a favor de este tipo de inclinaciones sociopolíticas, pero el trino que publicó horas más tarde dejó a más de uno con la boca abierta.

Diego Cancino también habría acosado a Amaranta Hank

Pasada la media noche del domingo 27 de octubre, Amaranta Hank publicó tres capturas de pantalla, junto a un extenso texto, con los que buscaba mostrar que ella también había sido un blanco de Cancino, quien insistentemente sin una razón aparente estuvo varios días insistiendo para que se vieran en un lugar privado. Las capturas dejan ver mensajes insistentes del hombre hacia Amaranta Hank, a tal punto que la llamó en seis ocasiones sin tener respuesta. Junto a las capturas, Hank aseguró que:

“Le creo a Viviana Vargas en su denuncia a Diego Cancino. Le creo también a las demás mujeres que mencionaron que las acosó con mensajes y llamadas. De ninguna manera me considero víctima de él, pero sí pasé un día incómodo por múltiples llamadas que me hizo una madrugada. Le contesté un mensaje un sábado muy tarde porque me dijo que era algo importante lo que quería hablar conmigo. Entonces expongo esto para que sepan que su comportamiento era habitual con varias mujeres”, publicó en su cuenta de X.

¿Qué sigue para Diego Cancino?

En el ámbito legal, Viviana Vargas ya informó que la denuncia se interpuso ante las autoridades competentes, por lo que solamente queda esperar que la justicia haga su trabajo. De igual forma, aunque Cancino se pronunció ante el hecho, sus declaraciones se limitaron a decir que le pidió perdón a Vargas, algo que no es suficiente ante un hecho de esta magnitud. Además, Viviana Vargas pidió que esta denuncia no se tome como un ataque político, ya que ella es abiertamente petrista y ha trabajado de la mano de este Gobierno del presidente Gustavo Petro, por lo que espera que no se tome de esta forma.