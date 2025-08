Amaranta Hank dio a conocer el importante cargo que le ofreció el gobierno: “No acepté la propuesta”

La exactriz de contenido para adultos, Alejandra Omaña, conocida como Amaranta Hank, dio a conocer que desde el Gobierno Nacional le ofrecieron un importante cargo en el Ministerio de la Igualdad. La también comunicadora social señaló que fue el mismo ministro Juan Florián, quien le propuso liderar una dependencia al interior de la cartera.

“El viernes pasado recibí la invitación del Ministro Juan Florián a encabezar la Dirección para Mujeres en Actividades Sexuales Pagas del Ministerio de la Iguadad, tal y como lo ha querido el Presidente desde la creación del Ministerio”, dijo Amaranta Hakn.

Sin embargo, aunque la oferta le fue tentadora, señaló que no la aceptó, dándole las gracias al presidente Petro y al ministro Florian.

“Al Presidente Gustavo Petro y al ministro Juan Florian es agradezco infinitamente el voto de confianza. Sin embargo, no acepté la propuesta porque tengo tres proyectos personales muy importantes que he suspendido en numerosas oportunidades y ya no puedo aplazar más. Sé que la Dirección estará en buenas manos, porque juntos compartimos la lucha por los derechos de las mujeres que ejercen Actividades Sexuales Pagas, para que sus vidas sean dignas, libres de violencias y con otras alternativas laborales para quienes lo quieran así”, explicó la exactriz.

En ese sentido, Alejandra Omaña aseguró que continuará con su activismo.

“Acompañaré desde mi activismo y trabajo comunitario las acciones del Ministerio y seguiré liderando acciones fieles a la defensa de los derechos humanos y al Proyecto del Cambio. Gracias infinitas al Presidente Gustavo Petro siempre leal”.

Lo que se ha podido conocer, es que Amaranta Hakn ya había trabajado en esta área en la que veló por los derechos de las mujeres trabajadores sexuales.