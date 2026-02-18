Amaranta Hank responde a críticas en redes: “al país no le hará daño que una actriz porno llegue al Congreso”

Alejandra Omaña, mejor conocida como Amaranta Hank, se convirtió en una de la candidatas al Senado del Pacto Histórico. En entrevista con PUBLIMETRO, la lideresa política y exactriz porno se refirió a los comentarios violentos que ha recibido en redes sociales debido al trabajo que ejerció.

“Aunque la acogida de la gente en la calle es preciosa, en las redes todos los días me encuentro con comentarios como ‘¿Qué hace esta per$#, pu&%? Vete hacer lo que sabes hacer, ¿qué estás haciendo en la política? Mejor abre las piernas’. Y un montón de violencia todos los días. Por un lado, digo, qué revictimizante es esto. La política es muy violenta hacia las mujeres en general. Pero para quienes hemos ejercido el trabajo sexual o actividades sexuales pagas es aún mayor y hay que hacer pedagogía. Otros días digo como, me vale ver%$ todo el mundo", puntualizó Amaranta Hank.

Y señaló que pese a los comentarios violentos, entre compañeras que han ejercido el trabajo sexual o prestado un servicio sexual han conseguido estar en espacios políticos.

“Haber mostrado nuestro cuerpo en internet, exhibirnos o prestar un servicio sexual no nos quita ni capacidad intelectual ni compromiso ni trabajo comunitario para hacer lo que queramos hacer y para defender nosotras mismas nuestra causa”, agregó Amaranta Hank.

(Lea también: Atención: Mintrabajo reveló en cuánto quedaría el salario mínimo tras reunión de la Comisión de Concertación).

Además, señaló que algunos políticos tradicionales han participado en actos de corrupción. “Al país no le va a hacer daño que una actriz porno llegue al Congreso. Al país le hacen más daño la cantidad de congresistas que en silencio están yendo al Congreso todos los días, nadie tiene idea de quiénes son, no los identifican por caras ni por nombres, pero son los que desangran los territorios todos los días. Es una invitación a revaluar las prioridades y dejar la huevonada también”, concluyó la congresista.