Hernán Orjuela habló sobre el posible final de Sábados Felices: “sería muy injusto”

En medio de rumores sobre una posible crisis de audiencia y el eventual final de Sábados Felices, una de las voces que se pronunció fue la de Hernán Orjuela, quien fue presentador del emblemático programa entre 2002 y 2011. El comunicador se refirió a la situación actual del formato y aseguró que la responsabilidad no puede recaer únicamente en los humoristas.

Sábados Felices, considerado una institución de la televisión colombiana, se emite desde 1972, y cuatro años después adoptó el título con el que se consolidó como uno de los productos más representativos de Caracol Televisión. Con su mezcla de concurso de cuentachistes y sketches de humoristas residentes, el programa moldeó durante décadas la forma en que los colombianos consumieron y entendieron el humor.

Por su escenario pasaron figuras como Hugo Patiño, “Jeringa”, Heriberto Sandoval, “Barbarita”, Nelson Polanía “Polilla”, “Don Jediondo”, “Alerta”, el “Flaco” Agudelo, “El Mocho” Sánchez y la recordada Fabiola Posada, entre muchos otros. En 2016, el formato recibió un Récord Guinness como el programa de humor más longevo de la televisión mundial.

Sin embargo, en los últimos años la salida de varios integrantes históricos del elenco y los cambios en las dinámicas de consumo televisivo han generado comentarios en redes sociales sobre una posible caída en la audiencia y un desgaste del formato.

Frente a ese panorama, Orjuela fue enfático en señalar que el peso de una eventual crisis no debería recaer solo en los comediantes. “Sería muy injusto que la culpa fuera únicamente de los talentos. La renovación y la creatividad viene del director principal y los creativos que deben renovar un formato y darle una guía base a los humoristas y puesta audiovisual”, afirmó.

Con sus declaraciones, el expresentador puso el foco en la necesidad de actualizar el contenido y la dirección creativa del programa, en un momento en el que la televisión abierta enfrenta una fuerte competencia de plataformas digitales y nuevos formatos de entretenimiento.

Aunque Caracol Televisión no ha anunciado oficialmente el fin del programa, el debate sobre el futuro de Sábados Felices sigue abierto, mientras el espacio intenta mantener vigente un legado que ha marcado generaciones de televidentes en Colombia.