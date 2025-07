Yeri Mua le terminó a Simón Trujillo por medio de un live, el cantante confesó que ella nunca le dijo nada

Simón Trujillo, conocido artísticamente como SAI, es el hijo menor del reconocido actor colombiano Diego Trujillo y la actriz Tatiana Rentería. A sus 19 años, Simón ha incursionado en la música urbana, especialmente en el rap y el reguetón, caracterizándose por sus letras crudas, que lo han hecho ganarse más de una crítica por ser considerado como alguien “gomelo”.

Durante un reciente viaje a México, Sai fue invitado por la influencer y artista mexicana Yeri Mua, quien lo subió a su escenario para cantar junto a ella, lo que llamó la atención es que le daría un beso frente a todos. Posteriormente, los jóvenes estarían de viaje en el caribe colombiano, compartiendo algunos días juntos, mostrando que estaban en una relación.

Ambos estaban presumiendo su noviazgo al máximo, pero ayer, durante un live, confesó que siempre ha estado soltera y que su romance con Sai ya había terminado. La joven aseguraba que ella le había comentado que era lo que le había hecho su ex, por lo que no le iba a permitir lo mismo, pues ya había “cachado” a Simón dándole likes a otras mujeres.

¿Cuál fue la reacción de Sai ante la ruptura con Yeri Mua?

Después de la revelación de la mexicana, Sai compartió una historia indicando: “Yo pensé que por fin tenía algo real con alguien…Que chimba darse cuenta rápido de las cosas. Ni siquiera me escribió a mí, me lo hizo saber por un en vivo jajaja, así de real fue todo lo que tuvimos... Para mí si fue real y muy lindo. Le deseo lo mejor y le doy las gracias por lo feliz que me hizo sentir"

Además, subió un video con una canción que le compuso, lo que hizo pensar a los seguidores de ambos, que quizá solo sea marketing.

¿Quién es Yeri Mua, la nueva novia de Simón Trujillo?

Yeri Mua, cuyo nombre real es Yeri Cruz Varela, es una influencer, cantante y empresaria mexicana nacida en Veracruz. Se hizo famosa por sus tutoriales de maquillaje y luego incursionó en la música urbana con éxitos virales como “Chupón” y “Línea del Perreo”. También ha lanzado su propia línea de cosméticos y firmó con Sony Music México en 2024.

Por el momento, la joven no ha hecho post con Trujillo, mientras que él lleva varias publicaciones con ella.