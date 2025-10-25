Diego Trujillo aseguró que su hijo Simón, solo se mete con mujeres “grillas”

Simón Trujillo, conocido artísticamente como SAI, es el hijo menor del reconocido actor colombiano Diego Trujillo y la actriz Tatiana Rentería. A sus 19 años, Simón ha incursionado en la música urbana, especialmente en el rap y el reguetón, caracterizándose por sus letras crudas, que lo han hecho ganarse más de una crítica por ser considerado como alguien “gomelo”.

El joven ha tenido una gran exposición de su vida en redes sociales, incluyendo sus relaciones amorosas, entre la más reciente se encuentra Yeri Mua, artista y figura famosa del internet en México. Esta duraría poco tiempo y se acabaría al parecer porque la Mexican que ella le había comentado que era lo que le había hecho su ex, por lo que no le iba a permitir lo mismo, pues había “cachado” a Simón dándole likes a otras mujeres.

Ahora estuvo en un reciente video del creador de contenido, Andresitow, titulado “Verdad o shot con padres” al que asistió con su padre, Diego Trujillo. Allí les preguntaron sobre quién tenía peor gusto, a lo que sin pensarlo, el actor señaló a Sam diciendo: “el gusto es aterrador, porque se consigue unas grillas aterradoras, sobre todo la última”, con esto se interpretó que el actor estaba haciendo referencia a Yeri Mua.

¿Cuál fue la reacción de Sai ante la ruptura con Yeri Mua?

Después de la revelación de la mexicana, Sai compartió una historia indicando: “Yo pensé que por fin tenía algo real con alguien…Que chimba darse cuenta rápido de las cosas. Ni siquiera me escribió a mí, me lo hizo saber por un en vivo jajaja, así de real fue todo lo que tuvimos... Para mí si fue real y muy lindo. Le deseo lo mejor y le doy las gracias por lo feliz que me hizo sentir"