“Rompió la historia de amor”, Tatiana Rentería reveló infidelidad de Diego Trujillo que acabó con su matrimonio

Diego Trujillo y Tatiana Rentería

Tatiana Rentería dio detalles de lo que fue la ruptura de su matrimonio con el también actor, Diego Trujillo, quien es además padre de su hijo, Simón, que decidió escoger otra rama del arte y decantarse por la música en una corta carrera como cantante.

En medio del programa ‘La Red’ de Caracol, donde Tatiana contó mucho sobre su vida, trayectoria, y por supuesto, su relación, dio detalles de cómo fue que una infidelidad acabó con su matrimonio y que le destruyó la vida en ese momento, en especial después de haber decidió darse una segunda oportunidad donde la herida se hizo más profunda.

“Sí, se atravesó una tercera persona que, para mí, rompió la historia de amor... Todas las demás cosas uno las puede trabajar. Apareció una persona en la vida de él y decidí separarme porque era una persona que estaba cercana a nuestras vidas, a la de los dos... Me dolió mucho, me desconocí yo misma, quise mandar todo al carajo porque me sentí doblemente traicionada”, reveló la actriz sobre cómo fue que apareció esta tercera persona, y sorprendiendo por la cercanía que ella tenía con la otra mujer.

Después de esto, tanto Diego Trujillo como Tatiana Rentería decidieron darse una nueva oportunidad como novios teniendo en cuenta el amor que había entre ambos, aunque, eso sí, la alegría no pasó el año, ya que, según cuenta ella, fue algo tortuoso y donde perdió su seguridad, pues la otra persona estaba presente aún en la carrera de su expareja, cosa que crecía más la herida con una llamada o un mensaje.

Eso sí, se sabe que la relación entre ambos es bastante buena y que suelen aparecer juntos bastante seguido el público, sobre todo en los videos de su hijo, Simón Trujillo, quien aparte de cantante es influencer y hace videos de humor con sus progenitores.