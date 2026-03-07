¿Le recordaron a Carla Giraldo? El incómodo momento que pasó Cristina Hurtado en ‘A Otro Nivel’

Cristina Hurtado es una de las icónicas presentadoras del entretenimiento colombiano, considerada como una de las más bellas, esto por más que pase el tiempo. Además de ser modelo y empresaria, se ha destacado por su participación en diferentes producciones como ‘Protagonistas de nuestra tele’, ‘Estilo RCN’, ‘Guerreros’y ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

Hace algunos meses, Hurtado hizo el anuncio de su llegada al canal Caracol, dejando atrás sus años en RCN, para presentar el exitoso reality, ‘A Otro Nivel’, el cuál se estrenó hace poco tiempo y se encuentra en su etapa de audiciones. Sin embargo, una de ellas llamó la atención del público, esto al llegar una de las artista y en el momento que Cristina le pregunta sobre qué trae para el show de la noche, la mujer solo le responde “sorpresas”.

La reacción de ella fue inmediata, con un rostro de asombro, indico que la participante no les quería decir, pero esto realmente le recordó a muchos uno de los momentos más tensos que protagonizó junto a Carla Giraldo en ‘La Casa de los Famosos’. Ambas presentadores estuvieron compartiendo set en la primera temporada el reality en el año 2024, que con el tiempo, la diferencia de ambas era notoria, a tal punto que las indirectas fueron tema de conversación en varias ocasiones.

Sin embargo, su momento más viral es cuando Carla le pregunta a Cristina sobre que tenían para esa noche en el programa, a lo que ella respondió de forma tajante que “sorpresas”. Con el tiempo, Giraldo reveló que ambas limaron sus perezas, afirmando:

“No importa lo que haya pasado, nos funcionó esa primera temporada, nos funcionó esa tensión al aire, le trajo más viralidad a nuestro programa y todo fue muy lindo. Yo realmente tengo mucho agradecimiento con ella, mucho, en todos los aspectos de mi vida, desde sanar, presentar, aprender a respirar y aceptar”.

¿Quién es el esposo de Cristina Hurtado, de ‘A otro nivel’?

El esposo de Cristina Hurtado, quien actualmente brilla como presentadora de la nueva temporada de ‘A otro nivel’ (2026) en Caracol Televisión, es el reconocido actor, cantante y presentador Josse Narváez. La pareja, que se conoció en 2003 durante su participación en el ‘reality’ ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, es considerada una de las más sólidas de la farándula colombiana, celebrando recientemente más de dos décadas de relación. Josse, quien también ha destacado como presentador en programas como Guerreros y en producciones de actuación como ‘Escupiré sobre sus tumbas’, comparte con Cristina tres hijos: Daniel, Juan José y el pequeño Mateo.

