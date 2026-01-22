Carla Giraldo respondió a comentario en donde la comparaban con Cristina Hurtado: “no quiero ser una reina”

‘La casa de los famosos’ es uno de los programas de entretenimiento más conocidos del Canal RCN, pues durante tres temporadas ha estado presente en los hogares colombianos con todo un grupo de personalidades que dan de qué hablar mientras que están inmersos en una misma casa. Sin embargo, su grupo de presentadores, como lo son Marcelo Cezán y Carla Giraldo, tampoco se queda atrás debido a la serie de comentarios que salen a flote en sus redes sociales.

Si bien Marcelo y Carla tienen gran complicidad para presentar, no siempre fue así, debido a que en la primera temporada, quien estaba junto a ella era Cristin Hurtado. Con el tiempo, la diferencia de ambas era notoria, a tal punto que las indirectas fueron tema de conversación en varias ocasiones a través de las redes sociales y luego de finalizar el programa. Mientras que Giraldo y Hurtado se encargaron de dar sus respectivas versiones sobre los hechos.

Esta vez, un internauta comentó en las redes sociales: “A Carla, ¿por qué la visten así?, A Cristina la vestían como una reina”, a lo que la presentadora no se calló y contestó: “Porque justamente no quiero ser una reina, o quinceañera; esos vestidos no van con mi personalidad”.

¿Qué pasó con Beba y Yuli Ruíz en La Casa de los Famosos?

Mientras que, antes de ingresar a ‘La Casa de los Famosos’, Beba Cruz se presentó como una mujer casada y admitió que le gusta romper las reglas y advirtió que si llegaban a gritarla, iban a estar equivocados. Durante su estadía, ya se le ha visto peleando con Juanse, en donde tuvo fijación en hacer comentarios sobre su orientación sexual.

En la tarde del mismo miércoles, una vez más llamó la atención Beba, esto al protagonizar una acalorada pelea con Yuli Ruiz, con quien se posicionó hace unos días. El conflicto estalló cuando Sofía Jaramillo eligió a Yuli Ruiz para asignarle una etiqueta, lo que provocó un reclamo inmediato por parte de la empresaria.

Sin embargo, la tensión escaló cuando Beba decidió intervenir en la disputa; a pesar de que Yuli la mandó a callar, la barranquillera ignoró la petición y aprovechó el momento para lanzarle duras críticas. Durante la discusión, Beba acusó a Yuli de tenerle envidia a Sofía y lanzó comentarios hirientes sobre su aspecto físico, afirmando que no tenía “nada en el cuerpo”, haciendo alusión a las operaciones estéticas.

¿Quién es el novio de Carla Giraldo?

Roberto Asis es el hombre con el que Carla Giraldo se está dando una nueva oportunidad en el amor, y su vínculo se dio de manera natural, ya que por la información encontrada en internet, indicaría que Roberto se dedica al mundo del entretenimiento, pero detrás del lente.

Según un artículo escrito por la Revista Vogue México, Roberto se dedica a la fotografía detrás de producciones audiovisuales, lugar donde conoció a su anterior esposa, la estilista cartagenera, Pamela García.Esto, sumado a que también se desempeña como modelo según su perfil de Instagram, ya que ha sido la imagen de diferentes marcas.