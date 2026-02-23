La actriz de ‘La Reina de Flow’ que hizo parte de ‘A Otro Nivel’, ¿si logro pasar la audición?

El mundo del espectáculo en Colombia no deja de sorprender a los televidentes con las historias de resiliencia y talento que esconden sus protagonistas. En los últimos días, los seguidores de la exitosa producción ‘La Reina del Flow 3’ han quedado boquiabiertos al descubrir que una de las caras más frescas y talentosas de la nueva temporada, no es una aparecida en la pantalla chica.

Se trata de Alisson Joan, quien antes de encarnar a la ambiciosa y talentosa ‘Sky’, ya había intentado conquistar el corazón del país a través de su potente voz en el exigente ascensor de ‘A Otro Nivel’. La actriz pasó por el diamante del reality de canto en su segunda temporada, emitida en 2017, en aquel entonces, con apenas 22 años y una maleta cargada de sueños musicales.

La joven ese momento, logró lo que pocos consiguen: elevar el ascensor al tercer piso tras convencer a un jurado de lujo integrado por Kike Santander, Silvestre Dangond y Fonseca. Aunque su participación en el programa no terminó con el trofeo de ganadora, fue el trampolín necesario para que los cazatalentos pusieran sus ojos en ella.

Su interpretación de “Algo más” en las audiciones sigue siendo recordada por quienes siguen de cerca los formatos de talento de Caracol Televisión. Tras su salida del reality, Alisson no se detuvo; se formó en actuación y empezó a escalar en producciones como ‘Arelys Henao’ y ‘Romina Poderosa’, hasta llegar al papel que hoy la tiene en la cima de la conversación digital: Sky, la joven que llega a mover las fibras de la industria urbana en la historia de Yeimy Montoya.

Estreno de la nueva temporada de ‘A Otro Nivel’ este 2026

El fenómeno de artistas que logran dar el salto desde la música a la actuación, como ocurrió con Alisson Joan, mantiene viva la llama de la curiosidad por los nuevos talentos que están por venir. Por eso, Caracol Televisión ha encendido motores para lo que será el gran evento televisivo del año.

Tras una larga espera, la cadena confirmó el estreno de la nueva temporada de ‘A Otro Nivel’ este 2026, la cual viene con la promesa de revolucionar el formato que ya es marca registrada de los hogares colombianos. En esta edición, el programa no solo buscará la mejor voz individual, sino que dará un giro inesperado: el objetivo será conformar el primer grupo musical de alto impacto nacido de un reality en la última década.

Los aspirantes no solo deberán enfrentarse al temido ascensor, sino demostrar que tienen la química necesaria para trabajar en equipo. Con un premio de 600 millones de pesos y un contrato garantizado para una gira nacional, la competencia se perfila como la más reñida de su historia.

El jurado también llega renovado pero con la autoridad que el programa exige. Figuras de la talla de Kike Santander, Pipe Peláez y el cantautor peruano Gian Marco serán los encargados de pulir los diamantes.

*Esta nota fue creada con Inteligencia Artificial y curada por un periodista*