Periodista de City TV acosada por tres hombres en Transmilenio: “Me sentí tan vulneráble”

Estos 3 “hombres” me gritaban, entre otras cosas, frases como: "ven a mamarme el huevo" , mientras me mostraban sus partes íntimas. Se reían y disfrutaban verme intimidada. Preferí moverme hacia la mitad del vagón. No logré capturar más, pues me daba miedo sacar mi teléfono. pic.twitter.com/mRMYJxOkqa