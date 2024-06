Presentador de RCN tiene delicado diagnóstico tras su hospitalización en Bogotá

Miles de televidentes de ‘Nuestra Tele’ quedaron totalmente preocupados al conocer de la hospitalización de una de las figuras más destacadas de ‘Mañana Express’, periodista que fue hospitalizado de urgencia en la Clínica Cardio Infantil ubicada en el norte de la capital colombiana . ¿Cuál es su diagnóstico?

Santiago Vargas Rivas, quien también hizo parte del equipo de trabajo del programa de entretenimiento de Canal Uno, ‘Lo Sé Todo’, dio a conocer mediante sus redes sociales que tuvo una recaída en su salud, lo que lo llevó a estar ausente de las pantallas, razón por la cual decidió dejarle un mensaje a quienes lo siguen y a los encargados de las comunicaciones de los artistas que entrevista:

“Jefes de prensa y amigos de los medios que me están escribiendo, entiendo su trabajo, pero estoy hospitalizado, no voy a responder el teléfono para trabajo, me mandaron reposo y a estar tranquilo, gracias por entender”, expresó el comunicador, mismo que en las últimas horas dio a conocer el diagnóstico que le dieron sus especialistas que lo llevó a tener una considerable incapacidad, todo esto mediante dos historias publicadas en su cuenta de Instagram donde acumula 116.000 seguidores.

¿Cuál es su diagnostico?

“Salimos de la clínica, mi gente, ahora toca seguir cuidándonos en casita. Gracia por los mensajes cargados de buena energía. (...) Amigos, no puedo hablar tanto, me mandaron absoluto reposo, tengo incapacidad hasta la otra semana y pues como saben mi trabajo es hablar, así que toca cuidar la herramienta. Lo que me dio fue una infección en las vías respiratorias superiores y unas crisis en las amígdalas”, fueron las palabras de Vargas mediante sus historias, en las cuales mostró imágenes de la terapia respiratoria a la que se está sometiendo para aliviar sus afecciones.