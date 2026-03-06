Cristián Montenegro confesó cómo su novia de trapo lo salvó desde su llegada

Cristián Montenegro se mantiene como una de las figuras más polémicas del entorno digital en Colombia debido a su relación sentimental con Natalia, una muñeca de trapo. Aunque su caso inició como un fenómeno de viralidad por lo inusual de su “familia”, hoy representa un debate abierto sobre la salud mental y los límites de la exposición en redes sociales. Montenegro ha construido una narrativa detallada que incluye desde el nacimiento de hijos de tela hasta visitas a centros médicos, lo que genera una constante división entre quienes ven en su comportamiento un grito de auxilio y quienes consideran que se trata de una estrategia para ganar relevancia mediática.

Si bien, este hecho ha tenido lugar desde hace varios meses, donde Montenegro ha alcanzado una amplia visibilidad, lo cierto es que es que recientemente el conocido creador de contenido, ‘La liendra’ decidió tener una conversación sincera con Cristián, quien no tuvo problema en revelar varios detalles de su historia con la muñeca a la que considera su pareja.

“Es que todos los domingos que llegan no me gusta estar solo, ni nada así, y yo pues mantengo así en toda Bogotá, sino todos los domingos voy a un escondite cuando la gente o los amigos no me invitan así a asados y todo, no me siento libre ni nada. No puedo estar así, pues esa es la idea, pero, pues la verdad no he podido estar y yo no sé yo he sentido cuando la gente me dice bote esa muñeca, todo lo he sentido cuando Karen quiere es como ganarme todas (...) La gente no sabe que pensar cuando me ven con esto (...) Esa ha sido mi salvación y todo, la mayor parte en la que ha estado conmigo y todo. Es la solución ya con ellos sí, sin necesidad de tenerlas de verdad ni nada“, fueron las declaraciones mencionadas por parte de Cristián Montenegro.



