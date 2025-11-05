Cartagena se alista para recibir coches eléctricos que reemplazaran a los carruajes de caballos

El Alcalde de Cartagena, Dumek Turbak, en compañía del comediante Alejandro Riaño, quien también es activista en contra del maltrato animal, visitó el pasado fin de semana el patio taller que albergará los 62 vehículos 100 % eléctricos destinados al turismo en la ciudad. Los primeros 24 llegarán el 11 de noviembre, y se espera que a principios de diciembre todos los coches estén circulando por la ciudad.

Con esta medida, la administración municipal busca poner fin a una actividad que durante décadas a causado polémica por las condiciones de maltrato animal que viven los caballos utilizados para tal fin. Así, los mismo cocheros que le entregarán a la ciudad sus vehículos impulsados por animales, serán quienes ahora dirigan los carruajes eléctricos.

“Este es un paso muy importante para Cartagena. Con los coches eléctricos avanzamos hacia una ciudad más moderna, sostenible y humana”, afirmó el alcalde.

La alcaldía explicó que cada cochero será capacitado para operar los coches eléctricos. Además, los vehículos contarán con pólizas contra accidentes y estarán monitoreados por un sistema para el control de rutas y rastreo satelital.

Medidas contra el maltrato animal

Esta acción se da un año después de la aprobación de la ley ‘No más Olé’, que prohibe las corridas de toros, las corralejas, el coleo y otras actividades de maltrato a partir de 2027. La incorporación de las carrozas eléctricas demuestra la búsqueda del país por transitar hacia el bienestar animal y responde a lo establecido por la ley 2138 de 2021, que ordena la sustitución gradual de los vehículos de tracción animal y las garantías para la transición laboral de quienes trabajan con ellos.

Recientemente, el colapso y fallecimiento de un caballo en San Gil, en el marco de las ferias de Santander, puso nuevamente en la mira a quienes usan animales para celebraciones en distintos lugares del país.