Alejandro Riaño se puso a responder críticas hacia su personaje como Juanpis González

Alejandro Riaño es un reconocido comediante y presentador colombiano, ampliamente conocido por su personaje “Juanpis González”. Su humor ácido y satírico, que retrata de manera cómica y crítica ciertos aspectos de la sociedad colombiana, lo ha convertido en uno de los humoristas más populares del país.

Recientemente el comediante estuvo en el nuevo formato de “La Tobon Show” de la reconocida presentadora Laura Tobón, lugar en el que habló de un posible retiro de los escenarios. Específicamente se refirió a su personaje como Juanpos González, indicando en primer momento: “También estoy pensando en retirarme de lo que hago, hacer otro tipo de cosas, pero no es como acabar el personaje, sino irme a otro lugares, parar”.

Para continuar explicando que siente que es necesario tomarse un respiro pues no quería llegar hasta viejo con el mismo papel, por lo que Tobon le expresó que de seguro muchos colombianos si querrían seguir viéndolo. Sin embargo, el video llegaría al público incorrecto, pues más de una al Riaño expresar su deseo de retirarse, le empezaron a decir que debía hacerlo ya y no esperar más tiempo.

El comediante desde su cuenta personal empezó a responder comentario por comentario, donde había críticas pero también halagos. Entre los comentarios que hay en el post se encuentra: “Mucho ego” a lo que Riaño contestó “Para el personaje si toca usarlo. Gran gel”, otro de ellos fue “Círculo viscoso de nuestra farándula criolla yo te entrevisto tú me entrevistas” y él respondió “Imagínate tú. Aquí nos apoyamos todos, por eso nos va bien”.

Así respondió una gran cantidad de comentarios, en los cuales explicaba que era su personaje y a otros agradeciendo por el apoyo para el show, el cual se ha consolidado como uno de los más importantes en el ámbito de las entrevistas y la comedia en el país.

¿Quién es la novia de Alejandro Riaño actualmente?

Tras el divorcio, entre Mari Manotas y Alejandro, ambos continuaron con su vida y saliendo con personas nuevas. En los últimos meses, se le ha visto a Riaño con una misteriosa mujer de cabello rubio en diferentes eventos sociales, en donde siempre está acompañado por ella.

Se trata de Carlota Ackerman, una joven mujer que sobre todo en su cuenta de TikTok tiene una gran suma de seguidores. Al parecer, Ackerman es modelo y por estos días están de visita en Puerto Rico con Alejandro Riaño para asistir a la residencia de Bad Bunny.

Hasta el momento lo que sabe de su relación es poco, así como de la edad de la mujer y cuanto tiempo llevan juntos