Rafa Pabón lanza ‘¿Como tú quién?’, canción que antecede a ‘Kalakuta’, álbum en el que honrará sus raíces afro.

Para mediados de los 70, Tony Pabón se alejaba del romanticismo de la salsa para, junto a La Protesta, elevar la identidad puertorriqueña a punta de timbal y trompeta. Era una época marcada por la lucha de los derechos civiles que convirtió a Nueva York en eje de la ‘Salsa Conciencia’, con exponentes como Ray Barretto, Eddie Palmieri y el fallecido Willie Colón. Estos sonidos aún permanecen vigentes y extienden su legado a través del trabajo de artistas de la “Isla del Encanto” quienes, a pesar de estar ligados al reguetón, visibilizan las luchas y la identidad de Puerto Rico con otras variaciones rítmicas.

Es aquí donde resalta el nombre de Rafa Pabón, quien coincidentemente es hijo de San Juan al igual que Tony. En 2020, Rafa lanzó ‘Sin Aire’, un tema en el que alzó su voz contra los crímenes raciales a manos de la policía estadounidense, como el de Michael Brown en 2014 y el de George Floyd, sucedido el mismo año del lanzamiento del sencillo.

Justamente, en conmemoración del Mes de la Historia Negra, Rafa lanzó el preludio de lo que será su álbum Kalakuta con la canción ‘¿Como tú quién?’. En este tema, el funk, el soul y el afrobeat se entremezclan con piezas audiovisuales donde resaltan los peinados afro, trenzados, accesorios coloridos y otros aspectos identitarios que rinden honra a la herencia cultural afrodescendiente.

¿En qué momento decidió que su música debía visibilizar las luchas sociales y la identidad racial? ¿Cree que el género urbano tiene una deuda al respecto?

“En verdad no la escogí; es una reacción a las cosas que pasan y me afectan. Yo creo que el canal principal de un artista para canalizar las emociones, lo que siente y lo que le molesta, es la música. Simplemente la uso como recurso y la veo como el canal que es”, afirmó Pabón al diario gratuito más grande del mundo.

“Cuando algo me afecta y quiero decir algo, tengo un canal que le llega a mucha gente y que influye. La música es una de las cosas que más impacto genera en el mundo; yo diría que es la número uno. Siento una especie de compromiso de poder decir las cosas que uno vive como ser humano y las problemáticas que rodean a mi familia y a mí”, añadió.

“No creo que sea una cuestión de género musical ni una deuda; siento que es algo del ser humano y de entender que uno no vive en una burbuja. Las cosas que pasan en el mundo nos afectan a nosotros y a nuestras familias; no hay manera de desprenderse, por más viejo o más ocupado que estés”, expresó.

Kalakuta, que saldrá a mediados de abril, se convierte no solo en un trabajo donde lo social se manifiesta como concepto, sino también en el resultado de años frente a la pluma y el micrófono.

Esto ha llevado a Pabón a experimentar con varios ritmos, logrando éxitos globales como ‘Pa’ mí’ junto a Dalex, y colaboraciones con artistas de renombre como Rauw Alejandro, Buika, Mayito Rivera, Daymé Arocena, Jowell & Randy, Cauty y Brytiago; a lo que se suma su Grammy en 2025 junto a Rawayana por ¿Quién trae las cornetas?, en la categoría de Mejor Álbum de Rock Alternativo.

¿Hablar de su herencia afro le implicó una mayor presión al entrar al estudio para crear el álbum?

“Siento que vuelvo a los inicios, pero con un grado de madurez que no tenía antes. Poco a poco sigo descubriéndome; cada proyecto es un descubrimiento y una aventura. Lo siento como si fuera un examen final del colegio o la universidad, y eso me permite reinventarme y no quedarme en un solo canal. No siento presión; al contrario, es donde más cómodo me he sentido. No he tenido que forzarlo ni indagar tanto; han sido los proyectos más fluidos que me han salido”, argumentó Rafa.

¿Qué colaboraciones habrá?

“Tengo a varias personas que van con el concepto. Estoy creando un universo donde, si las personas con las que colaboro no pertenecen a él de forma independiente, yo las adentro en lo que estoy haciendo: en la música y los sonidos que propongo. Sí hay varias colaboraciones interesantes; no son colaboraciones por números, sino con personas que me gustan, de quienes soy fan y que siento que encajan con mi visión”, afirmó.

¿Quiénes de la escena afro en Colombia le llaman la atención? ¿Se animaría a hacer algo con ellos?

“De la escena de Buenaventura soy súper fan de Top Boy, me encanta lo que está haciendo, pienso que está bien duro, es refrescante y diferente. También sigo a mucha gente de Cartagena como Hamilton y Zaider; además de otros grandes como Lion Fiah, Beéle, Kapo y Ryan. Para divertirme, tengo que hacer cosas que no haya hecho antes. Siempre estoy pensando que a lo mejor mañana hago una champeta con afro, la mezclo y me invento algo”, finalizó.