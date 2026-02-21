¿De qué murió Willie Colón? La enfermedad que apagó al legendario salsero en Nueva York

Las causas exactas del fallecimiento de Willie Colón se mantienen bajo un estricto manejo confidencial por parte de su entorno más cercano. Sin embargo, el deceso del eminencia salsera de 75 años estuvo internado por una urgencia médica en un hospital de Nueva York desde el pasado miércoles 18 de febrero.

De acuerdo con reportes iniciales citados por Blu Radio y versiones filtradas en plataformas digitales durante sus últimos días de vida, el deterioro en la salud del artista estaría vinculado a un cuadro de complicaciones respiratorias agudas. Esta afección clínica se habría agravado drásticamente debido a la fuerte ola invernal que actualmente azota a la costa este de los Estados Unidos.

Hermetismo médico y el pronunciamiento de la familia

Pese a los rumores sobre la gravedad de sus pulmones y vías respiratorias, el equipo de comunicaciones del cantante y sus familiares directos evitaron emitir partes médicos, manteniendo su evolución en total secreto hasta la mañana de este sábado, que se confirmó su muerte.

El silencio clínico solo se rompió para confirmar el desenlace fatal a través de mensajes publicado en las redes del artista. “Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico... El partió en paz esta mañana”, señala el texto oficial, el cual omite de tajo cualquier referencia a la enfermedad que motivó su ingreso a urgencias.

La incertidumbre en el gremio salsero

La falta de claridad sobre la patología específica que le quitó la vida al arquitecto de la salsa dura generó dudas entre sus colegas de la industria, quienes se enteraron de la gravedad de la situación a la par que el público.

Luego de confirmarse su muerte clínica, referentes de la música tropical volcaron sus reacciones a las redes. Hasta que la familia no autorice la divulgación del acta de defunción, los detalles exactos del colapso de su salud seguirán en el ámbito privado.