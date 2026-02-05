Rolling Stone reconoce a Hamilton, el cantante cartagenero que impulsa el afrobeats latino

La música latina atraviesa una etapa de expansión y mezcla de sonidos sin precedentes, y en medio de ese panorama destaca Hamilton, el artista colombiano que ha logrado posicionar el afrobeats en la conversación internacional y perfilarse como una de las grandes promesas del 2026.

La escena musical latina vive un momento de transformación marcado por la fusión de ritmos, la exploración sonora y la proyección global de nuevos talentos. En ese contexto, el nombre de Hamilton resuena con fuerza como uno de los exponentes que está redefiniendo el lugar del afrobeats dentro de la industria musical internacional.

Con una propuesta que mezcla afrobeats, sonidos urbanos y matices caribeños, el artista colombiano fue incluido este año en la lista de “26 artistas latinos para tener en la mira en 2026” de Billboard, un reconocimiento reservado para quienes se perfilan como protagonistas del próximo ciclo musical. La publicación destacó a Hamilton como una figura clave dentro de la escena afrobeats en Colombia y resaltó su creatividad como un elemento fundamental de su crecimiento artístico.

El ascenso de Hamilton no se explica únicamente por la frescura de su sonido o su versatilidad musical, sino también por su capacidad de conectar con audiencias diversas. Su propuesta lo ha llevado a ser identificado como un “AfroRockStar”, una definición que refleja su identidad artística, su actitud disruptiva y su forma de romper fronteras entre géneros desde una mirada latina y global.

A este reconocimiento se suma el respaldo de Rolling Stone, medio que también lo incluyó entre los artistas latinos por los que la industria y el público deben apostar en 2026. En esa selección, Hamilton figura como el segundo artista destacado y el único colombiano, compartiendo espacio con una nueva generación de talentos que están marcando el futuro de la música en español y su diálogo con el mercado internacional. La revista resaltó su voz, carisma y proyección, señalando su rápido ascenso desde la región de Cartagena hacia escenarios cada vez más amplios.

El impacto de Hamilton se ha fortalecido gracias a colaboraciones con figuras del movimiento urbano y a su creciente presencia en medios especializados, consolidando un proyecto artístico que ya trasciende fronteras y plataformas. Estos reconocimientos no solo confirman su influencia actual, sino que anticipan un año decisivo en su carrera.

Como parte de este momento de expansión, Hamilton fue confirmado en el cartel oficial de La Solar, uno de los festivales de música más importantes y vibrantes del país, un escenario que reafirma su lugar como uno de los nombres imprescindibles del nuevo sonido latino.