Bus de TransMilenio se llenó de sabor caleño con concierto de grupo de salsa

Millones de personas se movilizan diariamente en el sistema TransMilenio, medio de transporte en el que pasan muchas cosas más allá de lo relacionado con el funcionamiento de los buses articulados y las estaciones; como el caso de unos jóvenes que se hicieron virales por subirse a tocar salsa en los articulados, con todos los instrumentos necesarios para deleitar a la audiencia.

Como ‘Los Ajiciosos’ son conocidos estos músicos que se suben a los buses y amenizan las estaciones con su estilo musical al que ellos mismos llaman ‘Neo Salsa Rola’. Pero no lo hacen con pista y micrófono, ya que se suben a los automotores con bajo, timbal y saxofón; presentaciones informales que han despertado una gran interacción en internet.

“Donde los vea bailo con la más linda del vagón”, “Me queda pequeño ese bus para bailar”, “Así son los rolos, ni se mosquean con la buena salsa”, “No me explico cómo no están bailando”, “Ahora si me dan ganas de viajar en Transmi”, y “A Sayco y Acinpro no les gusta esto”, fueron algunas de las reacciones.

¿Qué hacer si soy víctima de un ataque en TransMilenio?

Ante el incremento de los casos de violencia en contra de la mujer y varias situaciones de acoso sexual y violencia basada en género, el sistema de transporte puso en marcha la incorporación de varios botones de pánico ubicados en algunas estaciones cercanas a zonas con gran presencia de universidades, como lo es ‘Universidades City U’.

Al pulsar estos elementos y usted podrá solicitar ayuda y reportar la situación de violencia, lo que llevará a la activación de un protocolo de seguridad para salvaguardar su integridad. A lo que se le suma que las cámaras de seguridad harán un rastreo del atacante, en caso de que huya.