“No está respirando”: denuncian que policía asfixió a joven en Llano Verde, Cali

George Floyd, un afroamericano de 46 años, falleció el 25 de mayo de 2020, luego de que el agente policial, Derek Chauvin, presionara la rodilla contra su cuello durante más de nueve minutos, al intentar detenerlo por haber utilizado un billete falso para pagar en una tienda.

El pasado 7 de julio un juez federal sentenció al expolicía de Mineápolis a 21 años de prisión, por violar los derechos civiles de la víctima. Mientras que a los exagentes Thomas Lane, Alexander Kueng y Tou Thao, fueron condenados en febrero de este año por el mismo delito, pues no le brindaron la asistencia, mientras su compañero lo asfixiaba.

A pesar del rechazo que a nivel mundial generó este lamentable caso, dos años después se registró nuevamente y fue en Colombia. Más exactamente en la ciudad de Cali. E igualmente todo quedó grabado en video.

La víctima fue asfixiada por más de 23 segundos

La Asociación de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), denunció a través de su cuenta en Twitter un hecho de abuso policial del que fue víctima un joven afrodescendiente, en el barrio Llano Verde, de la capital del Valle del Cauca.

“Hoy 5 de agosto del 2022, un agente de policía de la estación de El Vallado, quiso replicar la conducta del asesinato de George Floyd. A un joven lo oprimió con su rodilla en el cuello, pero además se gozaba de hacerlo”, aseguró Erlendy Cuero Bravo, coordinadora de Afrodes.

En el video que ha sido difundido en redes sociales, se ve el momento en que cuatro patrulleros, tres de ellos con el casco puesto, toman a la víctima por la fuerza, mientras el tiene sus manos esposadas.

Uno de los agentes, que además cubre su rostro con pasamontañas, pasa el brazo presionándolo por su cuello. Mientras otro, echa lo que sería gas pimienta a quienes reclaman el abuso policial. “Eso es tortura”. “Lo quieren legalizar”. “Déjelos que hagan su proceso”, se escucha decir en la grabación.

Posteriormente, se escucha al joven hablar con dificultad mientras el policía tiene su brazo en su cuello aún con más fuerza. “(No me cogieron con) nada. Grabáme. Grabáme”, dice.

Finalmente y aún estando reducido en el piso en posición bocabajo, el mismo policía pone su rodilla en su cuello por más de 23 segundos. Mientras otro, también pone la rodilla en su coxis.

Es allí cuando los testigos nuevamente les reclaman y le piden que lo deje, pues no está respirando. La respuesta del uniformado fue mirar a la cámara y levantar su dedo pulgar. “Déjate. No te pongas a hacer fuerza. Él no respira. Ahí no respira”, reclaman. A la víctima no se le escucha decir algo más.

El abogado que llevará el caso

Publimetro Colombia habló con Alí Bantú Ashanti, director del Colectivo Justicia Racial y abogado experto en litigio estratégico, quien conoció del caso y señaló que el joven “fue golpeado y torturado”, además “está aterrado y atemorizado”.

El togado indicó que el Colectivo interpondrá las denuncias penales y disciplinarias. “Pediremos la destitución inmediata de los cuatro policías”.

Asimismo, señaló que la víctima fue dejado en libertad dos horas después de estar recluido en la estación de Policía el Vallado, en Cali. Y no se sabe si durante este tiempo recibió atención médica.

¿Qué responden la Policía de Cali?

El general Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, aseguró que “la patrulla del cuadrante se encontraba atendiendo un procedimiento policial, por un llamado y requerimiento ciudadano (...) (En el que) funcionarios realizaron presuntamente conductas no enmarcados dentro de los lineamientos institucionales”.

Y agregó que al conocer la denuncia “se aperturó oficio e investigaciones disciplinarias y penales para esclarecer la presunta actuación irregular del procedimiento policial. Actuaciones que se desarrollaran con celeridad y contundencia, decisiones que serán informadas a la opinión pública”.