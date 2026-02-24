El inapropiado comentario que realizó Juanda Caribe hacia la hija de la expareja de Nicolás Arrieta

El creador de contenido Nicolás Arrieta se convirtió en el más reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia 3, en medio de polémicas, comentarios divididos y múltiples reacciones por su comportamiento dentro del reality, marcado por sus constantes críticas a la producción y su reiterado deseo de abandonar la competencia.

Días antes de su salida, en medio de una charla con sus compañeros del reality surgió una conversación en Juanda Caribe lanzó un comentario que tocó fibras sensibles: la familia y, específicamente, una menor de edad. Se trato de la hija de la expareja de Nicolás Arrieta, en los clips compartidos, el barranquillero utiliza un tono sarcástico en cuanto a la edad de la menor.

Todo se dio cuando el youtuber bogotano mencionó a la hija de su expareja, Loren Esteban, con quien convivió por un largo tiempo, cumpliendo el rol de padrastro de la pequeña en ese momento. La conversación iba en torno a cómo los niños sufrían por las separaciones, por lo que Arrieta mencionó que había sido padrastro y que la niña que estaría entre los 15 o 16, le había escrito, preguntándole si la recordaba, a lo que el le contestaba que sí, enviando saludos a la abuela de la menor y a su madre.

En ese momento, Caribe empezó a hacer comentarios de que sí ya tenía 18 le decía que cuándo se podían ver, entre risas, a lo que Arrieta se rió en un principio pero luego pidió parar ante las insinuaciones. “Qué más mi vida, que es de tu vida, ¿no me quieres seguir diciendo papi? (risas)“, continuó el barranquillero, a lo que Nicolás le indicó que ya era muy degenerado y que ya se habían pasado con lo dicho.

Este comportamiento ha desatado una ola de críticas en plataformas digitales, donde los televidentes exigen sanciones ejemplares. Las declaraciones de Juanda Caribe no solo resultan ofensivas hacia una menor de edad en televisión nacional, sino que parecen normalizar conductas de acoso bajo el escudo del “humor”. Para muchos seguidores del programa, el barranquillero ha mostrado una faceta oscura que dista mucho de la imagen familiar que proyectaba al inicio de su carrera.

Puede leer: Revelan capturas de Juanda Caribe, habría insultado a una mujer por rechazarlo

La actitud de Juanda se suma a otras sombras que nublan su permanencia en la casa. Recientemente, se le ha vinculado sentimentalmente con otras mujeres, exponiéndolo con capturas de pantalla, lo que ha despertado rumores de una presunta infidelidad hacia la madre de su hija fuera del concurso. Este historial de polémicas, sumado a los comentarios fuera de tono hacia la hijastra de Arrieta, pone al humorista en el ojo del huracán.