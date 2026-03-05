Lady Noriega le dio cátedra de experiencia en TV a Alejandro Estrada y no lo bajó de “doble cara” en LCDLFC 3

La Casa de los Famosos ya va a acumular 3 meses al aire y en los escasos días que va de marzo se han presentado varias disputas entre los participantes, hasta el punto que una de las recién ingresadas, Lady Noriega, quien ‘atacó’ a Alejandro Estrada, a quien no bajó de ‘Doble cara’.

Tras la salida de Loren Altamirano ‘El Jefe’ tomó una drástica decisión, realizar dos votaciones para eliminación en una semana, conformando una placa que, para muchos de los seguidores del programa, es una de la más ‘picante’ de la temporada, ya que no solo están los nombre de Estrada y Noriega, también los de Yuli Ruiz, Valentino Lázaro, Juanda Caribe y Campanita.

En medio del esperado brunch, Noriega decidió ser más que tajante y decirle a Estrada lo que muchos habían querido decirle, que tenía actitudes bastantes convenientes y se lo hizo saber sin necesidad de recurrir a la grosería.

“Cuando le conviene viene y voltea las cosas como le da la gana, me partiste la papaya diciéndome que le había dado papaya y después vino y tergiversó acá la cosa, entonces dije que a este man era mejor no hablarle porque qué susto que sea tan doble cara”, expresó Noriega.

“Lo de doble cara te lo aceptó, más allá de criticarte; pero yo lo decía por el hecho que caí en tu juego, yo tengo muy claro el mío pero siento que no tergiversé nada”, fue la respuesta de Alejandro.

¿Quiénes han sido eliminados de La Casa de los Famosos 3?

La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia continúa reduciendo su lista de habitantes tras una intensa gala de eliminación celebrada el pasado domingo, 1 de marzo de 2026. En esta ocasión, la actriz Lorena Altamirano se convirtió en la novena eliminada oficial de la competencia al obtener apenas el 3.26% de los votos del público, la cifra más baja registrada en lo que va del reality. Su salida dejó un ambiente de tensión y nostalgia entre sus aliados más cercanos, especialmente en el cantante Juanse Laverde.

Con la salida de Altamirano, ya son once las celebridades que han abandonado la casa más famosa del país, contabilizando tanto las eliminaciones por voto popular como las salidas por otros motivos. Hasta la fecha, la lista de participantes que le han dicho adiós al show incluye nombres como Luisa Cortina, Renzo Meneses, Sofía Jaramillo, Sara Uribe, Marilyn Patiño, Jay Torres, Maiker Smith y Nicolás Arrieta. Cada partida ha obligado a los famosos restantes a reajustar sus estrategias y alianzas de cara a la recta final del programa producido por el Canal RCN y ViX.

La competencia entra ahora en una fase crítica, marcada por sanciones de “El Jefe” y cambios drásticos en las dinámicas de nominación. Mientras figuras como Alexa Torrex y Yuli Ruiz lograron consolidar el apoyo del público con altos porcentajes de salvación en la última gala, otros habitantes enfrentan el riesgo de una doble eliminación anunciada para las próximas jornadas. La presión aumenta dentro del recinto, donde la convivencia se vuelve cada vez más compleja a medida que el número de competidores disminuye y el premio mayor se siente más cerca.