Claudia Bahamón preocupó a sus seguidores al hablar de la salud de su hijo; “nada está garantizado”

La huilense Claudia Bahamón es sin duda una de las figuras públicas más queridas en Colombia, entre otras cosas por su constante presencia como presentadora en uno de los formatos televisivos más vistos en el país, MasterChef Celebrity. Justamente esta talentosa mujer de 46 años dio de qué hablar luego de mostrar su preocupación por la salud de uno de sus hijos.

Simón y Luca son los dos ‘retoños’ de Bahamón jóvenes que nacieron de su relación con el director de cine Simón Brand, de la que se especula está en una fuerte crisis hasta el punto que hay rumores de divorcio debido a que a Brand se le vio con una mujer diferente en el Festival Estéreo Picnic.

Pero más allá de la preocupación que le causa esta situación, ‘Clau’ decidió hacer uso de su cuenta de Instagram, donde acumula cinco millones de seguidores para mostrar su temor por la salud de su ‘pequeño’ Luca.

“¿Hay algo más horrible que ver a tu hijo enfermo? Ayer se me enfermó mi Luca. Yo estaba trabajando y él en el colegio. (...) Bueno pues terminé soñando que mi hijo estaba enfermo y nadie me lo decía. Sentí ese miedo que paraliza, que aprieta el pecho y deja sin aire. Me desperté con el alma espichada y el corazón latiendo demasiado fuerte. (...) ¡Angustia mal! Pero ahí estaba él… dormidito, tranquilo, sano. Y entonces lo entendí: el amor más profundo también tiene miedo, porque quien ama de verdad, teme perder lo que más ama", afirmó Bahamón.

“Gracias, sueño, por despertarme. Hoy abrazo a mi hijo con más presencia, con más gratitud, con más alma. Porque nada está garantizado, pero mientras estemos juntos, elegimos amar sin reservas.”, añadió.