“Hermanita de mi alma”: Ana Karina Soto enfrenta junto a su hermana una nueva crisis de salud

Con más de dos décadas en las pantallas de los hogares colombianos, Ana Karina Soto se ha consolidado como una de las figuras más queridas y respetadas del entretenimiento. Su paso por el icónico reality Protagonistas de Novela fue solo el inicio de una carrera que hoy la tiene como pieza clave en el Canal RCN, especialmente en el matutino Buen Día Colombia. Sin embargo, más allá de los reflectores y las cámaras, la presentadora nortesantandereana ha demostrado que su verdadera prioridad es su círculo más íntimo, aquel que la ha sostenido en los momentos más difíciles, como lo es su familia.

¿Quién es la hermana de Ana Karina Soto?

A través de sus redes sociales, donde acumula millones de seguidores, comparte no solo sus logros profesionales, sino también la realidad de su faceta como madre de Dante y esposa del actor Alejandro Aguilar.

Uno de los pilares menos visibles, pero fundamentales en la vida de la presentadora, es su hermana, Claudia Soto. Aunque no pertenece al mundo del espectáculo, Claudia es el soporte incondicional de Ana Karina. Ambas comparten un vínculo inquebrantable que se fortaleció tras el fallecimiento de su madre, un evento que las unió aún más en la tarea de cuidar el legado familiar y apoyar a su padre.

Claudia, quien mantiene un perfil mucho más reservado y alejado del ojo público, es frecuentemente mencionada por la presentadora como su “mejor amiga y confidente”. A diferencia de Ana Karina, Claudia ha enfocado su vida en otros proyectos profesionales, pero siempre está presente en las celebraciones familiares y en los momentos donde el apoyo emocional es vital.

Sin embargo, los últimos días no estarían siendo nada sencillos para la presentadora del Canal RCN, pues en medio de sus más recientes apariciones mostró que su hermana enfrenta algunos problemas de salud, ya que se dejó ver junto a ella en el hospital sin revelar mayores detalles al respecto, “Hermanita de mi alma siempre agarradas de la mano y juntas saldremos de esta. Te amo (...) Una batalla más, aquí vamos hermanita, con la ayuda de Dios y de la Virgen de Torcoroma”, fueron las declaraciones que añadió Ana Karina Soto.

¿Quién es el hijo de Ana Karina Soto de ‘Buen día Colombia’?

El hijo de la presentadora Ana Karina Soto es Dante Aguilar, quien actualmente tiene 7 años de edad y a pesar de su corta edad ha mostrado su gusto por el cine, al igual que sus padres e incluso ya ha hecho parte de algunas producciones demostrando desde ya la pasión que está naciendo con este rol. Además, sus padres han dejado claro que buscan que el pequeño pueda encontrar su propio camino y pueda experimentar diferentes facetas hasta que encuentre aquella que llena su corazón, pues también tiene un estilo marcado, con su cabello largo, uñas pintas en algunas ocasiones y por supuesto, tanto Ana Karina como Alejandro no pueden estar más orgullosos de él.