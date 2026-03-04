Melissa Gate entre llanto reveló que le pidió perdón a Karina García y Altafulla por lo ocurrido ‘La Casa de los Famosos’

Melissa Gate es una reconocida creadora de contenido y figura de la televisión colombiana que ha ganado gran popularidad por su personalidad directa y sin filtros. Se destacó como una de las participantes más polémicas y favoritas del público en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, donde logró llegar a las instancias finales.

En la tercera temporada del reality, que se está transmitiendo actualmente, han llevado de visita a varios exparticipantes, entre ellos Karina García y Yina Calderón como jueza, también La Toxi Costeña y Emiro durante las tradicionales fiestas de los sábados y la última en ingresar fue Melissa Gate, quien revolcó la casa. Su ingreso se dio durante un congelado, en el que aprovechó para decirle a más de uno su verdad, pero sobre todo su estadía se caracterizó por pelear con Valentino.

En los días que estuvo allí, Gate alcanzó a contar que le había pedido disculpas a Altafulla por lo ocurrido durante su temporada, indicando que ahora tenían una buena relación. Tras volver al mundo exterior, Gate como de costumbre volvió a los lives de TikTok, en el que confesó que ante la intensidad de la competencia sintió la necesidad de sanar las heridas y reconocer que sus palabras hirieron a personas que, al igual que ella, estaban bajo mucha presión.

Por lo que con la voz entrecortada y casi en lágrimas, Melissa Gate contó que decidió dejar el orgullo atrás y llamar uno a uno a sus compañeros de reality para pedirles perdón, incluyendo a sus rivales más fuertes: Karina y Altafulla: “Llamé a Karina y a Altafulla porque sentía que les debía una disculpa sincera”, afirmó, demostrando que detrás de su fuerte personalidad hay un ser humano dispuesto a enmendar sus errores.

Otro de los momentos compartidos fue: “Yo a Karina no la odio, al contrario, estos días yo me la encontré y preguntenle a ver quién es la mentirosa (...) te vi, te saludé, has sido vos la que no nunca has querido ser mi amiga, has sido vos la que siempre me ha menospreciado. Yo a ti te quiero mucho y te deseo lo mejor, si te ofendí, era parte de un juego, me manipularon”, contó.

