Melissa Gate confesó que lo peor que ha vivido en el reality fue el acoso de parte de Altafulla

Se acerca la final de La Casa de los Famosos y los cinco finalistas de la segunda temporada son Altafulla, La Jesuu, La Toxi Costeña, Emiro y Melissa Gate. Estos participantes han tenido diferentes actividades previas en preparación a la gran final, entre eso la llegada de sus jefes de campaña.

PUBLICIDAD

Karina García regresó para apoyar a Altafulla, El Flaco Solórzano a Melissa Gate, El Negro Salas a Emiro, Yina Calderón a La Toxi Costeña y Cris Pasquel a la Jesuu, quienes también los ayudaron a elegir sus logos de campaña. Después tuvieron un intenso debate que inició con la presentación de cada semifinalista, en la que tuvieron un minuto y medio para hablar de su participación.

Cuando llegó el turno de Melissa Gate, toco dos puntos importantes, uno de ellos los rumores de que se drogaba, para esto dijo con firmeza que llevaba todo ese tiempo demostrando que no es una drogadicta. Esto se asocia a que supuestamente, la casa cuenta con un cuarto secreto en el que los famosos puedes fumar y consumir algunos estupefacientes.

Lo siguiente que toco y causó revuelo en redes sociales,fue que Altafulla si la había acosado, por lo que ella tuvo que hablar con el Jefe y pedirle ayuda. En la replica Altafulla negó las acusaciones y no las toco con exactitud, mientras que en redes sociales las afirmaciones causaron revuelo entre ambos fandoms. Algunos han puesto videos donde se confirma el acoso, mientras que otros dicen que Gate lo provocaba y que esa era su estrategia.

La primera rueda de prensa en ‘La Casa de los Famosos’

Este jueves llegó el momento en el que los famosos estarían ante la exposición de algunos medios de comunicación del país para responder las preguntas que tuvieran. En las horas de la tarde, todos fueron citados en la terraza de la casa, los medios empezaron a preguntar en el orden que indicó Sandra Bojórquez.

Cuando llegó el turno de Publimetro, se les preguntó a los finalistas por el mejor y peor momento que han vivido hasta el momento en el reality, la primera en contestar fue Melissa Gate, que inició por lo peor.

La participante aprovecharía este momento para volver a poner en la conversación el supuesto acoso que vivió por parte de Altafulla, describiéndolo como lo peor en el reality. Gate justificó su respuesta con que ella no quería tener al artista cerca de ella todo el tiempo y que no respetara sus espacios personales, si ella no lo pedía, lo que significaba un rotundo acoso.