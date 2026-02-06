¿Incomoda?,Karina García llamó la atención por su reacción al escuchar a Altafulla en vivo

Karina García es una reconocida figura de las redes sociales que logró tener más reconocimiento gracias a su paso por‘La Casa de los Famosos’, siendo de las participantes más relevantes de la temporada. Posteriormente, hizo parte del reality dominicano ‘La Mansión de Luinny’ saliendo victoriosa de la primera edición, para luego regresar al país y encontrar una nueva oportunidad en el canal RCN.

Puede leer: Esta sería la suma que estaría ganando Karina García en “Qué hay pa dañar”, ¿muy poquito?

La vida personal de la influencer también ha sido motivo de interés para el mundo del entretenimiento, sobre todo en su paso por ‘La Casa de los Famosos’, lugar en el que le dio una oportunidad al amor. Durante el reality, García y Altafulla se convirtieron en una de las parejas más comentadas por la complicidad y cariño que demostraron dentro del programa, logrando cautivar a los seguidores que siguieron de cerca cada momento de su historia. Sin embargo, hacia septiembre de 2025, meses después de finalizado el concurso, esa historia llegó a su fin.

La encargada de dar la noticia fue Karina, mientras que él continuaba diciendo que contibuan juntos, para después romper el silencio en entrevista con Mix, donde no dudó en hablar con franqueza sobre sus sentimientos:“A Karina la amo, marica”, dijo visiblemente conmovido. El barranquillero reveló que junto a la modelo tenía “mil planes” para el futuro, desde proyectos profesionales hasta metas de vida personal, que quedaron trancados con la separación.

La influencer no duraría mucho sola, pues para este mes de enero se dio a conocer el romance de García con el artista urbano Kris R, quien es menor que ella, pues estaría sobre sus 24 años de edad. Aunque se pensó que simplemente se trataba de trabajo, se les vio juntos en la segunda fecha del concierto de Bad Bunny en Medellín, es decir, el 24 de enero, Karina García se dejó ver acompañada por Kris R en ‘La casita’ durante el concierto de Bad Bunny.

Mientras que en lo laboral, García regresó a RCN para ser panelista de ‘Qué hay pa dañar’, lugar en el que al parecer le tienen mucho cariño a Altafulla, en parte por su victoria en la temporda pasada del reality. De hecho, Roberto Vasquez llamó a Altafulla en medio del programa, momento que quedó captado en las cámaras, en lo que realemente llamó la atención fue la reacción de Karina, quien se quedó en silencio y supuestamente lucía incomoda o afectada.

“Pobrecita, se vio que si le afecto”, “Escuchar un ex siempre te pone nerviosa, da igual el tiempo que haya pasado, da igual si ya no lo amas”, “Todavía le afecta, su lenguaje corporal dice otra cosa, ojalá logré sanar y soltar”, “Se ve que Karina todavía lo sigue amando, se nota, estaba temblando cuando escucho su voz se puso re nerviosa y hizo una cara coqueta, sus expresiones faciales y corporales no mienten”.