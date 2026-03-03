“Vender mi alma a ese secuestro”: Exparticipante de ‘Desafío’ arremetió en contra de Caracol

El ‘Desafío’ de Caracol Televisión ha demostrado, a lo largo de dos décadas, que su éxito no radica únicamente en la fuerza sobrehumana de sus participantes, sino en el drama humano que se gesta en la convivencia. La edición de los 20 años no fue la excepción, dejando una huella imborrable en la audiencia. Sin embargo, tras el apagón de las cámaras en la Ciudad de las Cajas, la verdadera competencia parece haberse trasladado a las redes sociales, donde las declaraciones de los exparticipantes han mantenido el programa en el ojo del huracán.

Uno de los nombres que más ha resonado en la post-producción es el de Alejo, representante de la región de los cafeteros. Conocido durante el juego por su mentalidad estratégica y su capacidad de liderazgo en el equipo Omega, el exfutbolista ha roto el silencio con declaraciones que muchos califican de “explosivas”. Alejo no se ha guardado nada al referirse a la edición del programa, sugiriendo que ciertos aspectos de la convivencia y las alianzas no se mostraron de manera totalmente transparente al televidente.

Sin embargo, en medio de una de sus más recientes publicaciones, el exparticipante del Desafío de Caracol Televisión han generado un fuerte impacto mediático al describir su paso por el reality como un “secuestro voluntario” que terminó por afectar profundamente su vida personal. En un mensaje cargado de frustración, el ex concursante afirma que el programa utilizó su privacidad para alimentar un “drama público”, advirtiendo a otros que no sean “ingenuos” y que no recomienda la experiencia a quienes ya gozan de felicidad, pues siente que perdió todo lo que había construido.

Además de calificar el entorno como un espacio que atrae a “gente morbosa”, lanzó duras críticas contra la calidad humana de quienes integran el equipo de la producción, señalando que la presión del formato y la mirada crítica de los espectadores quienes, según él, dejan de ver “el alma” del participante cargaron su realidad de “malas energías”.

¿Quién es el esposo de Andrea Serna, del ‘Desafío’?

El esposo de Andrea Serna, la icónica presentadora del Desafío, es el empresario cartagenero Juan Manuel Barraza. La pareja, que recientemente celebró 15 años de matrimonio en diciembre de 2025, ha consolidado uno de los hogares más estables y reservados de la farándula colombiana tras conocerse gracias a la intermediación de su amiga común, la periodista Jessica de la Peña.

Fruto de esta unión nació su única hija, Emilia, quien es el eje central de sus vidas. Barraza, quien además es hermano de la exseñorita Bolívar y presentadora María José Barraza, se destaca en el sector empresarial y logístico de la Costa Caribe, manteniendo siempre un perfil bajo y alejado de las cámaras, apoyando a Andrea detrás de escena en sus múltiples proyectos televisivos.