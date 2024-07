Alejo del ‘Desafío XX’ cumplió su advertencia y le pondrá el chaleco a Kevyn

El capítulo 71 del ‘Desafío XX’ sigue siendo uno de los más comentados por los televidentes a la fecha, pues hubo muchas emociones y hasta venganza tras la prueba de sentencia, premio y castigo en lo que es la eliminación mixta.

Y es que tal y como se acostumbra para la última prueba llegan los desafiantes invitados, el equipo Beta escogió de primero y Omega se quedó con los otros dos, por lo que a los pocos minutos se congregaron en la pista, saliendo Omega como ganador de la contienda.

En el actual ciclo Beta solo se alzó con una victoria la cual correspondió a la prueba de sentencia y hambre que se disputó en el box amarillo y en la que el equipo azul decidió enviarle el chaleco a Mapi.

Sin embargo, luego de haber vivido un ciclo perfecto, la buena racha de Beta se acabó cuando la casa Omega consiguió las tres victorias restantes y por ende teniendo en sus manos la decisión de decidir quienes se enfrentarán al box negro.

En el capítulo 69 Omega se alzó con el premio y al llegar a la casa sostuvieron una conversación para designar a cuál de los hombres le pondrían el chaleco con la interrupción de Natalia quien bromeaba con el nombre de Kevyn para que no se lo pusieran.

Y así fue, los desafiologos invitados ganaron y por ende a Beta le tocó castigo, que esta vez no estaría en la ruleta, sino que sería designado por decisión de equipo, y el que fuera seleccionado ya no estaría disponible en las siguientes ediciones.

Alejo decidió quitarle el 50 % del dinero a Beta en venganza a los hechos que se dieron durante el capítulo 45 del ‘Desafío XX’ cuando la casa Beta se alzó con el triunfo, y le quitaron el 50 % del dinero a Omega el cual ostentaba 160 millones de pesos.

Ya en la casa Omega se sentaron a analizar la decisión sobre a quién le pondrían el chaleco, y cada uno de los integrantes fue dando los motivos, a lo que Natalia insistió que no quería que se lo pusieran a Kevyn porque tiene un amorío con él. Ante sus palabras Alejo le refutó sus palabras y le dio un golpe de realidad recordándole lo que hicieron.

“Yo ya volé a uno, yo ya volé a mi pana, a mí me dolió más, yo sé que usted lo tiene más emocional por el lado de que está enamorada, pero a mí me dolió más. Esto no es un juego de emociones, esto es un juego de racionamiento lógico y afuera está la vida real. Y esto se lo gana el que tenga personalidad. Vamos a ponerle el chaleco a Kevyn. Yo voy por el honor porque eso que hicieron fue desagradable”

— Alejo