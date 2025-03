Andrea Serna, del ‘Desafío’, preocupó a sus fans por su estado de salud, “mi situación actual”

El ‘Desafío’ es un programa de entretenimiento que pertenece a Caracol Televisión y ha sido transmitido durante 20 años, llevando año tras año diferentes pruebas físicas con el fin de conocer al nuevo ‘super humano’ y el ganador de los más de 500 millones de pesos. Pero más allá de los participantes, quienes tampoco se quedan son su equipo de presentadoras conformado por Mafe Aristizábal y Andrea Serna, quien recientemente preocupó a sus fans por su situación de salud.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Campanita, del ‘Desafío XX’, oficializó nuevo proyecto en España; buscará triunfar fuera de Colombia

¿Qué le pasó a Andrea Serna, del ‘Desafío’?

Andrea, quien se ha ganado el cariño de los televidentes a lo largo de diferentes temporadas debido a su profesionalismo, carisma y espontaneidad ante las pantallas. A la fecha la manizaleña ya cumpliría cinco años siendo parte del programa y aunque ya se anunció una nueva versión del ‘Desafío’, la presentadora ha estado encargándose de otros proyectos.

Sin embargo, no todo ha sido alegría, dicha y trabajo, pues por medio de su cuenta de Instagram, Andrea Serna compartió el momento que vive, al parecer, por los cambios de clima que se presentan: “ASMR de mi situación actual. Pero tranquilos, no está tan grave la cosa, solo echando mano de algunas herramientas para que esta bendita congestión no se escale”, añadiendo así una imagen recibiendo oxígeno.

¿Cuál es el deporte que practica la hija de Andrea Serna, del ‘Desafío’?

La hija de Andrea Serna desde muy corta edad sintió un gran gusto por los caballos, pasión que terminaron apoyando sus padres. Tanto así que desde hace un tiempo práctica equitación, haciendo parte de un equipo y llevando a cabo diferentes competencias en las cuales Emilia Barraza Serna ha logrado obtener grandes resultados.

¿A qué se dedica el esposo de Andrea Serna, del ‘Desafío’?

El esposo de Andrea Serna, del ‘Desafío’ es Juan Manuel Barraza, un empresario, quien cuenta con varios negocios. A pesar de sus diferentes compromisos, la pareja busca pasar tiempo de calidad con su hija, apoyándola en sus diferentes deseos y también suelen dividirse su cuidado durante las grabaciones del ‘Desafío’, ya que se han llevado a cabo cerca a Bogotá.